Płożąca odmiana hortensji podbija rynek. Kwitnie przez ponad 100 dni i przetrwa nawet -30 stopni mrozu

• Zwyczajne odmiany tych krzewów królują na naszych posesjach, jednak teraz na rynku debiutuje zupełnie nowa roślina o ogromnym potencjale.

• Warto zwrócić uwagę na 'Groundbreaker®', czyli unikalną roślinę okrywową, budującą kwiecisty kobierzec o wysokości trzydziestu centymetrów w okresie od lipca do listopada.

• Ten specyficzny gatunek doskonale znosi niskie temperatury, przez co zimowe zabezpieczenia są zbędne, a same zasady uprawy nie sprawią nikomu najmniejszych trudności.

Hortensja płożąca Groundbreaker z Holandii nowym hitem w ogrodach

Polacy uwielbiają sadzić na swoich posesjach klasyczne hortensje, a warianty bukietowe można spotkać niemal w całym kraju. Wiele wskazuje na to, że te tradycyjne wybory zyskały bardzo poważnego rywala. Według informacji przekazanych przez serwis deccoria.pl, w sklepach zadebiutowała roślina, która z miejsca przyciąga uwagę fanów pięknej zieleni. Mowa o gatunku 'Groundbreaker®', będącym historycznie pierwszym wariantem hortensji okrywowej o płożącym charakterze, wyhodowanym na terenie Holandii w 2017 roku. Roślina nie przypomina wysokich form, ponieważ pnie się po podłożu, dorastając maksymalnie do trzydziestu centymetrów i tworząc w okresie kwitnienia magiczną powłokę. Serwis deccoria.pl zaznacza, że ten innowacyjny kwiat zyskuje uznanie i zdobywa liczne branżowe nagrody.

Pielęgnacja hortensji Groundbreaker. Uprawa okrywowych odmian Ruby, Blush i Greeny

Sympatycy tych krzewów chwalą je za minimalne potrzeby uprawowe i wielotygodniowe wypuszczanie pąków. Przy odmianie 'Groundbreaker®' te zalety są spotęgowane, gdyż roślina zachwyca walorami wizualnymi przez niemal sto dni. Kolorowy kobierzec pojawia się w lipcu i utrzymuje do listopada, gwarantując dekorację jesienią. Zgodnie z zapowiedziami, w 2026 roku do sprzedaży wprowadzona została zachwycająca edycja Groundbreaker® Ruby, której pąki najpierw są śnieżnobiałe, a z czasem nabierają rubinowego odcienia. W sklepach kupimy również alternatywne warianty, znane pod nazwami Blush oraz Greeny.

Troska o ten innowacyjny gatunek płożący stanowi idealne rozwiązanie dla amatorów prac w ziemi, ponieważ niesamowity wysyp kwiatów idzie tu w parze z brakiem skomplikowanych zabiegów. Krzew ten wzorowo radzi sobie ze zmienną pogodą, a wariant Ruby znosi spadki temperatur sięgające kilkudziesięciu stopni poniżej zera, co eliminuje konieczność stosowania zimowych osłon. Aby zapewnić optymalny rozwój, gatunek ten należy sadzić w zasobnym i przepuszczalnym podłożu o lekko kwasowym odczynie. Podstawą sukcesu jest cykliczne nawadnianie oraz rozkładanie ściółki, która chroni przed wyparowywaniem wilgoci i hamuje wzrost niechcianych roślin. Pielęgnacja obejmuje też wiosenne skracanie wszystkich pędów do poziomu dwudziestu centymetrów nad gruntem. W okresie intensywnego wzrostu kluczowe staje się również aplikowanie odżywek wspierających obfite kwitnienie.

Quiz o hortensjach. Sprawdź, czy wiesz o tych kwiatach wszystko, czy jednak musisz pójść na korepetycje z ogrodnictwa Pytanie 1 z 10 Zaczynamy od czegoś łatwego. Hydrangea macrophylla to inaczej: hortensja bukietowa hortensja ogrodowa hortensja pnąca Następne pytanie