To imię do niedawna kojarzyło się z naszymi babciami. Polacy na nowo odkryli jego piękno

Polscy rodzice coraz częściej wybierają klasyczne imiona, które po latach wracają do łask.

Wśród nich triumfy święci imię o łacińskich korzeniach, które do niedawna kojarzyło się z pokoleniem naszych babć.

Poznaj piękną historię i znaczenie tego wyjątkowego imienia.

O tym, iż w Polsce mimo zmieniających się trendów największą popularnością cieszą się imiona klasyczne, możemy przekonać się, zerkając do rejestru danych PESEL. To właśnie tam od lat nieustannie na szczycie zestawienia najpopularniejszych imion żeńskich w kraju figuruje Anna. W ostatnich latach widać również tendencję wzrostu popularności imion, które szczyt popularności zdawałoby się, mają już dawno za sobą. Jedną z takich form jest Rozalia - piękne, tradycyjne imię żeńskie, które od wielu lat jest obecne w polskiej kulturze. Obecnie rodzice ponownie przypomnieli sobie o jego delikatnym i eleganckim brzmieniu.

Rozalia - pochodzenie i znaczenie imienia

Imię Rozalia pochodzi najprawdopodobniej od łacińskiego imienia Rosalia, związanego ze słowem rosa, oznaczającym "różę". Z tego względu imię interpretuje się jako "róża" lub "ta, która jest jak róża". Róża od wieków symbolizuje piękno, miłość, delikatność i szlachetność.

Z imieniem Rozalia związana jest również święta Rozalia, patronka Palermo. Według tradycji żyła w XII wieku i prowadziła życie pustelnicze. Jej kult rozpowszechnił się szczególnie po odnalezieniu jej domniemanych relikwii podczas epidemii dżumy w Palermo. Święta Rozalia jest czczona jako patronka chroniąca przed zarazami i chorobami.

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Popularność imienia Rozalia w Polsce

W Polsce imię Rozalia ma długą historię i było szczególnie popularne wśród starszych pokoleń. Przez pewien czas należało do imion rzadziej wybieranych, jednak w ostatnich latach ponownie zyskało zainteresowanie rodziców. Według rejestru danych PESEL obecnie w Polsce żyje 23 505 kobiet, które noszą to imię jako pierwsze, co plasuje je na 139. pozycji wśród najpopularniejszych żeńskich form w kraju. Współczesny powrót do tradycyjnych imion sprawił, że Rozalia zaczęła być coraz chętniej wybierana przez świeżo upieczonych rodziców. Jej popularność wpisuje się w szerszy trend powrotu do klasycznych, dawnych imion, takich jak Zofia, Helena czy Antonina. Jak wskazuje rejestr PESEL, w 2025 roku imię Rozalia otrzymało aż 1814 dziewczynek, co również stanowi rekordową liczbę nadań tego imienia w ostatnim ćwierćwieczu.

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