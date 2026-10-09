Gibała deklasuje rywalkę w Krakowie. Nowy sondaż przed drugą turą

Z badania wynika, że Łukasz Gibała dystansuje swoją konkurentkę w wyścigu o fotel prezydenta. Kandydat wypracował blisko 20-punktową zaliczkę nad Moniką Piątkowską w potencjalnej drugiej turze głosowania w stolicy Małopolski.

Dominacja Łukasza Gibały rysuje się niezwykle wyraźnie we wszystkich sprawdzanych rejonach Krakowa. Z sondażu wynika również, że chętniej głosują na niego przedstawiciele obu płci.

Druga tura krakowskich wyborów prezydenckich, której dotyczy opublikowane badanie, odbędzie się już 11 października.

Z ustaleń OGB wynika jednoznacznie, że Łukasz Gibała może liczyć na zaufanie 59,96 proc. głosujących, co gwarantuje mu komfortową pozycję przed potencjalną drugą turą. Z kolei Monika Piątkowska przekonała do siebie 40,04 proc. ankietowanych. Dystans dzielący pretendentów do urzędu to blisko 20 punktów procentowych dla Gibały.

Szczegółowe dane dotyczące sympatii politycznych potwierdzają, że Łukasz Gibała wygrywa we wszystkich analizowanych dzielnicach Krakowa. Popiera go również więcej kobiet i mężczyzn niż w przypadku Moniki Piątkowskiej.

Sonda Kto wygra w II turze wyborów na prezydenta Krakowa? Łukasz Gibała Monika Piątkowska Nie wiem

Wybory w Krakowie: Poparcie wyborców partyjnych dla Gibały i Piątkowskiej

Dane dotyczące lojalności partyjnej pokazują dość nieoczekiwane ruchy. Aż 87,01 proc. osób sympatyzujących z Prawem i Sprawiedliwością chce w drugiej turze poprzeć Łukasza Gibałę. Podobny trend widoczny jest wśród osób głosujących na Lewicę, Razem i Koronę, które chętniej wskazują na reprezentanta komitetu Kraków dla Mieszkańców.

Monika Piątkowska może z kolei liczyć na głosy wyborców Koalicji Obywatelskiej, gdyż poparcie dla niej deklaruje aż 71 proc. sympatyków tej opcji. Zastanawiający jest za to fakt, że głosy elektoratu Polskiego Stronnictwa Ludowego, którego struktury poparły kandydatkę, rozkładają się na obu polityków niemal po równo.

Decydujące starcie w wyborach na prezydenta Krakowa zaplanowano na 11 października.