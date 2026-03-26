Gdzie mieszkał Karol Nawrocki przed prezydenturą. Historia jego majątku mocno zaskakuje

• Zanim Karol Nawrocki wygrał wybory, mieszkał na gdańskim osiedlu i regularnie spłacał kredyt hipoteczny za lokal o powierzchni sześćdziesięciu metrów kwadratowych.

• W trakcie kampanii sporo emocji wywołała sprawa niewielkiej kawalerki, którą obecny prezydent otrzymał w zamian za dożywotnią opiekę nad właścicielem, a ostatecznie przekazał fundacji.

• Po zakończeniu prac renowacyjnych głowa państwa przeniosła się z tymczasowego Belwederu do docelowego Pałacu Prezydenckiego w stolicy.

• Przeszłość majątkowa przywódcy pokazuje dość standardową ścieżkę dochodzenia do własnej nieruchomości w polskich realiach.

Karol Nawrocki zaczynał w Gdańsku. Zwykłe mieszkanie i ogromny kredyt

Swoją pierwszą nieruchomość Karol Nawrocki kupił pod koniec 2013 roku w gdańskiej dzielnicy Siedlce. Było to mieszkanie z rynku pierwotnego o powierzchni około sześćdziesięciu metrów kwadratowych, w którym przyszły przywódca spędzał czas z najbliższymi przed wyjazdem do stolicy. Inwestycja została w pełni sfinansowana dzięki wsparciu banku PKO BP, który udzielił mu wówczas zobowiązania hipotecznego na kwotę przekraczającą 571 tysięcy złotych.

Taki model dochodzenia do własnego lokum to codzienność dla setek tysięcy obywateli wybierających nowe budownictwo. Publikowane w sieci fotografie pokazywały bardzo klasyczne, funkcjonalne wnętrza z jasnymi ścianami, przestronnym stołem oraz kuchnią połączoną z salonem. Wyposażenie pozbawione było jakichkolwiek luksusowych dodatków, co idealnie wpisuje się w standardowy obraz życia przedstawiciela krajowej klasy średniej.

Kontrowersyjna kawalerka Karola Nawrockiego. Lokal trafił do fundacji

W majątku prezydenta znalazł się również znacznie mniejszy obiekt, liczący zaledwie 28,5 metra kwadratowego powierzchni. Ten gdański lokal należał pierwotnie do pana Jerzego i funkcjonował jako mieszkanie komunalne. Sprawa wywołała spore poruszenie w okresie przedwyborczym, ponieważ nieruchomość została przepisana na Karola Nawrockiego w zamian za świadczenie dożywotniej opieki nad dawnym właścicielem. Ostatecznie jednak to niewielkie lokum zmieniło swoje przeznaczenie i trafiło w ręce lokalnej organizacji charytatywnej, pomagając dziś osobom najbardziej potrzebującym w regionie.

Przeprowadzka prezydenta. Karol Nawrocki opuścił Belweder

Zaraz po wygranych wyborach i zaprzysiężeniu głowa państwa musiała tymczasowo zamieszkać w historycznym Belwederze. Wynikało to z faktu, że w głównym gmachu trwały jeszcze zaawansowane prace modernizacyjne. Ten znany stołeczny obiekt zapewnił jednak prezydenckiej rodzinie odpowiednie warunki mieszkalne, łącząc wysoki poziom prywatności z możliwością pełnienia niezbędnych funkcji reprezentacyjnych na najwyższym szczeblu państwowym.

Sytuacja zmieniła się diametralnie, gdy ekipy budowlane zakończyły odnawianie docelowej siedziby. Jeszcze przed obchodami Narodowego Święta Niepodległości w 2025 roku Karol Nawrocki wraz z najbliższymi oficjalnie wprowadził się do Pałacu Prezydenckiego przy Krakowskim Przedmieściu. Od tamtej pory to właśnie ten monumentalny budynek w centrum Warszawy służy mu zarówno jako dom, jak i centralne miejsce wykonywania obowiązków głowy państwa.

