Małgorzata Tusk w roli modelki. Żona premiera zaprezentowała stylizacje córki

Spis treści Żona Donalda Tuska zaprezentowała kolekcję ubrań

Marka odzieżowa Kasi Tusk opiera się na dostarczaniu ubrań z wyższej półki, dbając o precyzyjne wykończenie oraz krajową produkcję.

Z okazji Dnia Matki, 26 maja, na instagramowym profilu firmy opublikowano materiał wideo, w którym to żona premiera wystąpiła w roli modelki, prezentując różnorodne zestawy ubrań.

Zaangażowanie Małgorzaty Tusk w tę inicjatywę miało wymiar mocno rodzinny, a córka premiera zaznaczyła, że matka od zawsze stanowiła dla niej ogromną modową inspirację.

Córka szefa rządu od dłuższego czasu prężnie działa w internecie, rozwijając swój lifestylowy blog oraz budując modowe imperium. Jej przedsiębiorstwo stawia na solidność wykonania, ponadczasową estetykę i unikanie chwilowych trendów. Twórcy brandu oficjalnie deklarują: „Największą wartością naszych projektów jest jakość, starannie wyselekcjonowane materiały i metka Made in Poland. Naturalne piękno najlepiej podkreślają dopracowane, funkcjonalne i proste kroje”.

Zazwyczaj to autorka bloga promowała własne projekty, budując tym samym zaufanie tysięcy klientek. Sytuacja uległa zmianie pod koniec maja, gdy w mediach społecznościowych marki opublikowano klip z udziałem Małgorzaty Tusk. Żonę premiera można było podziwiać w szarym, luźnym swetrze połączonym z białymi, szerokimi spodniami i okularami przeciwsłonecznymi, a także w czarnej koszuli zestawionej z długą, wzorzystą spódnicą oraz ciemnymi kozakami.

Kolejne kadry ukazują żonę szefa rządu w towarzystwie psa córki, ubraną w dopasowaną, długą czarną kreację, na którą narzuciła jasny sweter. Następnie przed obiektywem pojawiła się w beżowym okryciu wierzchnim i ciemnych spodniach, a w tej scenie wzięły udział również jej wnuczki, radośnie tuląc się do babci. Nagranie kończy się ujęciem, w którym Małgorzata Tusk prezentuje się w kontrastowym, czarno-białym zestawie, odbierając od córki pokaźny bukiet kwiatów.

Twórczyni marki postanowiła podsumować udział rodzicielki w promocyjnym wideo, publikując krótki, lecz bardzo osobisty wpis. Zaznaczyła w nim, jak wielki wpływ na jej własne wybory miała właśnie mama.

- Nim odnajdziemy swój styl, najpierw kradniemy Jej - napisała.

Wspólny projekt wyraźnie dostarczył obu paniom mnóstwo pozytywnych emocji. Na opublikowanych ujęciach widać uśmiechy i ogromną radość ze wspólnie spędzonego czasu, co z pewnością było wyjątkową formą świętowania Dnia Matki. W przygotowanej galerii zdjęć można prześledzić dotychczasowe publiczne wystąpienia Małgorzaty Tusk.

