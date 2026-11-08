Polska Liga Siatkówki reaguje na żałobę. Jak będą wyglądać najbliższe mecze?

Decyzja władz siatkarskich

Polska Liga Siatkówki potwierdziła, że zaplanowane na niedzielę i poniedziałek spotkania najwyższych klas rozgrywkowych nie zostaną odwołane. Zawodnicy oraz zawodniczki wyjdą na parkiet zgodnie z obowiązującym harmonogramem rozgrywek.

Z uwagi na ogłoszoną żałobę narodową każde sportowe wydarzenie poprzedzi minuta ciszy. Organizatorzy całkowicie zrezygnowali również z tradycyjnej oprawy muzycznej podczas rywalizacji na trybunach i boiskach.

„W związku z wprowadzeniem żałoby narodowej związanej z tragicznymi wydarzeniami w Krakowie Polska Liga Siatkówki informuje, że zaplanowane na 8 i 9 listopada mecze TAURON Ligi, TAURON Ligi Kobiet i TAURON 1. Ligi odbędą się zgodnie z zaplanowanym kalendarzem. Każde z wydarzeń poprzedzi minuta ciszy, a spotkania będą odbywać się bez oprawy muzycznej” - przekazano w komunikacie.

Gdzie odbędą się najbliższe spotkania?

Niedzielne i poniedziałkowe zmagania obejmują kilka kluczowych ośrodków w kraju. Rywalizacja w ramach TAURON Ligi toczyć się będzie w Rzeszowie, Suwałkach, Jastrzębiu-Zdroju oraz w Olsztynie, natomiast mecz TAURON Ligi Kobiet zorganizowany zostanie w Opolu.

Z kolei spotkania na zapleczu ekstraklasy, czyli w TAURON 1. Lidze, zaplanowano w Siedlcach, Sędziszowie Małopolskim i Radomiu. Zmiany w organizacji zawodów mają bezpośredni związek z sobotnimi wydarzeniami z Krakowa, gdzie w wyniku ataku uzbrojonego kierowcy na Rynku Głównym zginęło sześć osób, a kilkanaście odniosło obrażenia.