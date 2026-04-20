Emmanuel Macron omija Karola Nawrockiego. Zaskakujące kulisy wizyty w Gdańsku

Emmanuel Macron na Pomorzu. Zignoruje Karola Nawrockiego

W poniedziałek prezydent Francji składa oficjalną wizytę w Gdańsku.

Emmanuel Macron przeprowadzi rozmowy wyłącznie z Donaldem Tuskiem, całkowicie pomijając głowę polskiego państwa.

Ustalenia dziennikarzy Polsat News rzucają nowe światło na kulisy tego dyplomatycznego zgrzytu.

Głowa polskiego państwa, prezydent Karol Nawrocki spędził miniony weekend w swoim rodzinnym mieszkaniu w Gdańsku. Mimo domowych warunków polityk stale wykonywał swoje obowiązki, co zostało uwiecznione na zdjęciach przez fotoreporterów „Super Expressu”. Zaledwie chwilę później, w poniedziałek, w tym samym mieście ląduje Emmanuel Macron. Francuski przywódca bierze udział w I Polsko-Francuskim Szczycie Międzyrządowym, zorganizowanym specjalnie z okazji Dnia Przyjaźni Polsko-Francuskiej. Najważniejszym punktem jego wizyty jest spotkanie z premierem Donaldem Tuskiem. Obaj politycy omówią kluczowe kwestie bezpieczeństwa oraz strategiczny sojusz Warszawy z Paryżem. Co istotne, oficjalny harmonogram całkowicie wyklucza jakąkolwiek rozmowę z polskim prezydentem.

QUIZ. Karol Nawrocki czy Donald Tusk? O którym z nich jest ta informacja? Pytanie 1 z 10 Który z nich pierwszy będzie obchodzić urodziny w 2026 roku? Karol Nawrocki Donald Tusk Obaj obchodzą urodziny tego samego dnia Następne pytanie

Donald Tusk zablokował spotkanie? Kulisy według Polsat News

Z informacji przekazanych przez reportera Polsat News wynika, że rodzimy Pałac Prezydencki starał się o zorganizowanie choćby krótkiej wymiany zdań z przywódcą Francji. Ostatecznie do bilateralnego spotkania prezydentów nie dojdzie, a bezpośrednią przyczyną ma być weto ze strony szefa polskiego rządu.

- Bardzo zależało Donaldowi Tuskowi na tym, żeby nie doszło do spotkania prezydenta Karola Nawrockiego i Emmanuela Macrona, mimo, że nie było silnych zabiegów, jak usłyszałem, ale była chęć ze strony Pałacu Prezydenckiego, aby do takiego spotkania doszło, co jest naturalne, skoro przyjeżdża prezydent Francji i skoro rozmawiamy o kwestiach traktatowych, wzajemnych gwarancji - poinformował Grzegorz Urbanek.

I Polsko-Francuski Szczyt Międzyrządowy w Gdańsku

Z oficjalnych komunikatów Centrum Informacyjnego Rządu dowiadujemy się, że poniedziałkowe negocjacje skupią się przede wszystkim na stosunkach dwustronnych, wyzwaniach dla bezpieczeństwa na kontynencie oraz relacjach transatlantyckich. Emmanuel Macron i Donald Tusk zaplanowali wspólne złożenie kwiatów pod Pomnikiem Poległych Stoczniowców 1970. Oprócz tego politycy odwiedzą wystawę w Europejskim Centrum Solidarności, gdzie symbolicznym gestem będzie umieszczenie przez nich zawieszek na historycznej ścianie wolności.