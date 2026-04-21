Pierwszy prywatny producent amunicji na GPW. Akcje Niewiadowa wystrzeliły w górę

Debiut Niewiadów PGM na GPW. Historyczny moment dla branży

We wtorek, 21 kwietnia, krótko po godzinie 10, na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie miał miejsce przełomowy moment. Właśnie wtedy na główny parkiet weszła spółka Niewiadów Polska Grupa Militarna, stając się tym samym pierwszym prywatnym wytwórcą amunicji notowanym na tym rynku.

Wprowadzenie akcji do obrotu wywołało ogromne poruszenie w środowisku inwestorskim. Liczną obecność zgromadzonych podczas wtorkowej uroczystości gości podkreślał w swoim wystąpieniu prezes warszawskiej giełdy, Tomasz Bardziłowski.

- Mamy dziś wielką frekwencję na sali (...) Cieszę się, że na rynku kapitałowym są też firmy dbające o bezpieczeństwo Polaków i naszego kraju - powiedział prezes GPW, wskazując na współczesną, napiętą sytuację geopolityczną, która przynosi dobry czas dla firm z branży zbrojeniowej.

Radości z wejścia rynek GPW nie krył prezes zarządu spółki zbrojeniowej Niewiadów PGM, Adam Januszko: - Wejście na Główny Rynek GPW to kamień milowy w naszej historii. Dołączamy do elitarnego grona największych podmiotów sektora obronnego notowanych na giełdach europejskich.

Najważniejszym przedsięwzięciem realizowanym obecnie przez przedsiębiorstwo z Niewiadowa jest wytwarzanie pocisków artyleryjskich kalibru 155 mm, które są absolutnie niezbędne do zapewnienia obronności państwa. Nowoczesna linia technologiczna dedykowana tym celom ma zostać ukończona pod koniec 2026 roku.

- Naszym celem jest rocznie produkować 180 tysięcy sztuk tej amunicji - mówił podczas wydarzenia prezes Niewiadów PGM.

Przedsiębiorstwo nawiązało strategiczną współpracę typu joint venture z funduszem Forum 119, wchodzącym w skład Grupy Fidera, co pozwoliło na zdobycie imponującego finansowania rzędu 310 milionów złotych. Lwia część tej sumy, bo aż 250 milionów złotych, zostanie spożytkowana na wzniesienie w pełni zrobotyzowanego zakładu produkującego wspomnianą amunicję artyleryjską 155 mm.

Szef Niewiadowa uwypuklił strategiczną rolę tych konkretnych pocisków, odnosząc się bezpośrednio do działań wojennych trwających za naszą wschodnią granicą, gdzie właśnie ten rodzaj amunicji odgrywa kluczową rolę na polu walki. Adam Januszko zaznaczył, że polskie oraz sojusznicze magazyny NATO wymagają pilnego uzupełnienia zapasów w tym zakresie.

Oprócz tego, spółka zagwarantowała sobie dodatkowe 60 milionów złotych kapitału, które zostaną przeznaczone na budowę fabryki, wyspecjalizowanej w produkcji amunicji kalibru 40 mm.

Plany produkcyjne Niewiadowa i stuletnia tradycja

Rozwój fabryki nie ogranicza się wyłącznie do wytwarzania pocisków, gdyż zarząd z optymizmem patrzy w przyszłość i planuje znaczące poszerzenie swojego asortymentu w kolejnych latach działalności.

- Rozwijamy bezzałogowe systemy morskie, lądowe i powietrzne, zbieramy fundusze aby rozpocząć ich produkcję. Ponadto po latach szykujemy się do odtworzenia produkcji min przeciwpiechotnych - był to niegdyś produkt flagowy Niewiadowa - mówi prezes Januszko. Przez lata produkcja tego typu uzbrojenia były zakazana w związku z obowiązywaniem konwencji ottawskiej, jednak 20 lutego br. Polska wraz z krajami bałtyckimi wycofała się z tego porozumienia, wskazując na zagrożenie militarne ze strony Rosji.

Przedsiębiorstwo obronne z Niewiadowa prowadzi intensywne działania badawczo-rozwojowe, ściśle kooperując z krajowymi instytutami wojskowymi oraz czołowymi naukowcami z Wojskowej Akademii Technicznej (WAT).

- To technologia pochodzenia polskiego, której produkcja też jest w Polsce, a jej odbiorcami jest polskie wojsko, ale też nasi partnerzy z NATO, z którymi mamy już podpisane porozumienia - zapewnia Januszko.

Niewiadów PGM to spółka szczycąca się ponad stuletnią historią, zlokalizowana w pobliżu Tomaszowa Mazowieckiego na terenie województwa łódzkiego. Przed wtorkowym awansem na główny parkiet, akcje spółki były wyceniane na rynku NewConnect. W bieżącym roku podmiot wywalczył drugie pozycje w plebiscycie Nagrody Rekiny Biznesu 2026, w kategoriach Giełdowy Debiut Roku oraz Spółka Roku Rynku NewConnect.

Tuż po otwarciu wtorkowych notowań na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych, wartość Niewiadowa poszybowała w górę o 5,4 procent, osiągając szybko pułap 21,5 zł za jedną akcję.