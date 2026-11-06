Karol Nawrocki na widowni „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”. Wiadomo, z kim pojawił się w studiu Polsatu

Zbliża się ostateczne rozstrzygnięcie najnowszej odsłony programu „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”. Muzyczne widowisko od lat gromadzi przed telewizorami wielomilionową publiczność, jednak tym razem atmosfera zrobiła się gorąca jeszcze przed zaplanowaną na piątek, 6 listopada, emisją. Powodem zamieszania okazał się nieoczekiwany gość oklaskujący występy gwiazd na żywo bezpośrednio w telewizyjnym studiu.

Z informacji, do których dotarł portal Pudelek, wynika, że wśród publiczności pojawił się Karol Nawrocki. Dziennikarze serwisu ustalili, że jego przyjście było całkowicie spontaniczne i wynikało z faktu, że prywatnie jest on wielkim miłośnikiem hitu Polsatu. Należy jednak zaznaczyć, że realizacja nagrań do tego konkretnego odcinka miała miejsce jeszcze wiosną.

Karol Nawrocki zabrał syna na nagrania programu Polsatu

W trakcie obserwowania scenicznych zmagań uczestników Karol Nawrocki nie był sam. Jak relacjonuje Pudelek, powołując się na fotografie zrobione na planie, u jego boku zasiadł szesnastoletni syn Antek. Ojciec z nastolatkiem z zaciekawieniem śledzili wydarzenia na scenie, traktując tę wizytę jako świetną okazję do wspólnego spędzenia czasu.

Finał „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”. Kto walczy o wygraną?

Ostatni odcinek sezonu, w którym kamery uchwyciły na trybunach między innymi Karola Nawrockiego, trafi na antenę w piątek, 6 listopada. Gra toczy się o wysoką stawkę, a w ścisłym finale zmierzą się Maria Sadowska, Rafał Brzozowski, Marcin Maciejczak i Ula Milewska.

Taki dobór finałowej czwórki już w ubiegłym tygodniu sprowokował gorącą dyskusję wśród internautów. Wielu oglądających otwarcie krytykowało werdykty sędziów, podważając ich sprawiedliwość i ubolewając nad odpadnięciem swoich ulubieńców z programu. W nadchodzącym odcinku wybrani uczestnicy staną więc przed trudnym zadaniem udowodnienia swojej wartości poprzez zaprezentowanie najbardziej widowiskowych wcieleń.