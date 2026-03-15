Dwa ciosy prosto w Czarnka! Sondaże bezlitosne. Ten ruch PiS okazał się klapą?

Prezes Prawa i Sprawiedliwości wyznaczył byłego ministra na stanowisko szefa rządu po elekcji zaplanowanej na 2027 rok.

Z dwóch odrębnych badań opinii publicznej wynika, że zdecydowana większość obywateli odrzuca ten pomysł.

Wyjątkowo krytycznie na ewentualny awans polityka patrzą Polki.

Dane z pracowni badawczych mogą świadczyć o sporym błędzie w długofalowej strategii partii.

Deklaracja Jarosława Kaczyńskiego dotycząca politycznej przyszłości Przemysława Czarnka błyskawicznie obiegła cały kraj. Według danych zebranych przez Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna na zlecenie Wirtualnej Polski, aż trzy czwarte ankietowanych zapoznało się z tą głośną nominacją. Powszechna świadomość społeczna nie przekłada się jednak na rosnące słupki poparcia, ponieważ w zestawieniach zdecydowanie przodują głosy pełne dezaprobaty.

Rezultaty wspomnianego badania wskazują, że 53 procent uczestników odrzuca koncepcję powierzenia byłemu ministrowi misji tworzenia rządu w 2027 roku. Zaledwie 23 procent respondentów patrzy na ten scenariusz z optymizmem, podczas gdy 24 procent badanych nie potrafiło zająć jednoznacznego stanowiska. Liczby te stanowią twardy dowód na to, że promowana przez nowogrodzką centralę wizja spotkała się z wyjątkowo chłodnym odbiorem wśród wyborców.

Osobisty stosunek do Przemysława Czarnka. Wyborcy nie kryją niechęci

Kłopoty wizerunkowe czołowego działacza Prawa i Sprawiedliwości wykraczają daleko poza samą ocenę jego aspiracji do fotela premiera. Ankieterzy pracujący dla Wirtualnej Polski sprawdzili również, jak obywatele odbierają go na poziomie czysto ludzkim. Okazuje się, że 46 procent pytanych deklaruje do niego negatywny stosunek, przy czym aż 31 procent określa swoje odczucia jako skrajnie złe. Pozytywne emocje wobec polityka odczuwa zaledwie 18 procent osób, co czwarty badany pozostaje obojętny, a 11 procent przyznaje się do braku wystarczającej wiedzy na jego temat. Przedstawione statystyki bezlitośnie obnażają fakt, że Przemysław Czarnek ma gigantyczne trudności ze zdobyciem sympatii poza twardym jądrem swojego elektoratu.

Sondaż SW Research dla Onetu. Przemysław Czarnek z jeszcze gorszym wynikiem

Kolejne zestawienie przynosi partii Jarosława Kaczyńskiego jeszcze bardziej pesymistyczne wieści. W badaniu zrealizowanym przez pracownię SW Research na zlecenie portalu Onet, zaledwie 20,7 procent ankietowanych poparło pomysł wystawienia Przemysława Czarnka w wyścigu o fotel prezesa Rady Ministrów. Odmienne zdanie wyraziło aż 56,8 procent uczestników sondażu, a 22,5 procent powstrzymało się od jednoznacznej oceny sytuacji. To zestawienie wypada zdecydowanie bardziej blado niż wyniki zebrane dla Wirtualnej Polski, co dodatkowo utrwala negatywny wizerunek kandydata.

Kobiety nie chcą Przemysława Czarnka. Druzgocące dane dla polityka PiS

Największą przeszkodą na drodze byłego ministra edukacji okazują się głosy oddawane przez Polki. Z danych zebranych przez SW Research dla Onetu wynika jasno, że aż 59,2 procent ankietowanych kobiet absolutnie nie widzi go w roli szefa rządu, a słowa poparcia płyną od zaledwie 15 procent z nich. Wśród męskiej części społeczeństwa sytuacja również nie napawa optymizmem, ponieważ tylko 26,8 procent panów uważa go za odpowiedniego kandydata, podczas gdy 54,2 procent kategorycznie sprzeciwia się takiej nominacji.

Ostrzeżenie dla Prawa i Sprawiedliwości. Strategia prezesa odstrasza wyborców

Opublikowane raporty z obu pracowni badawczych tworzą niezwykle spójny i czytelny komunikat. Prawo i Sprawiedliwość wytypowało do walki o najwyższe stanowiska polityka o twardym charakterze i gigantycznej rozpoznawalności, jednak taka taktyka absolutnie nie trafia do przekonania szerokiej publiczności. Choć wszyscy doskonale wiedzą, kim jest wspomniany kandydat, to lawina negatywnych ocen z łatwością przykrywa nieliczne głosy aprobaty, co dobitnie pokazują zarówno liczby Ariadny dla WP, jak i raport SW Research dla Onetu. Dla osób planujących kampanię partii to wyraźny sygnał do natychmiastowej zmiany kursu. Jeśli polityk ma rzeczywiście pociągnąć listę w 2027 roku, musi zaoferować coś więcej niż tylko głośne nazwisko. Obecna sytuacja pokazuje dobitnie, że najnowszy manewr Jarosława Kaczyńskiego generuje spory szum medialny, ale w rzeczywistości odpycha potencjalnych wyborców zamiast budować ich zaangażowanie.

Express Biedrzyckiej - WSTĘP