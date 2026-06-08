Dorota Olko wzięła ślub z dziennikarzem. Posłanka Lewicy zachwyciła odważną kreacją

Parlamentarzystka Lewicy sformalizowała swój związek z Michałem Danielewskim, który w przeszłości kierował portalem OKO.press.

Uroczystość zorganizowano w plenerze, a sama panna młoda pochwaliła się w sieci nagraniem z momentu składania małżeńskiej przysięgi.

Zakochani podjęli decyzję o zaręczynach w trakcie albańskiego urlopu, by po niecałym roku stanąć na ślubnym kobiercu.

Parlamentarzystka postanowiła pochwalić się w internecie wideo ze swojej plenerowej uroczystości cywilnej, gdzie można usłyszeć słowa jej małżeńskiej przysięgi. Panna młoda zaprezentowała się w niezwykle dopasowanej kreacji na cienkich ramiączkach, która została kunsztownie obszyta perełkami oraz koronkowymi detalami. Uwagę zwraca w niej dość głęboki dekolt, chociaż całość zachowuje bardzo klasyczny i szykowny charakter. Stylizację parlamentarzystki zamyka subtelna bransoletka na nadgarstku oraz wiązanka stworzona z ciemnoczerwonych kwiatów. Włosy ułożono w delikatne fale i subtelnie upięto z obu stron. Opublikowane na Instastories materiały jasno dowodzą, że świeżo upieczeni małżonkowie wprost promienieją ogromnym szczęściem.

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Zaręczyny Doroty Olko i Michała Danielewskiego w Albanii

Wybrankiem serca lewicowej polityczki jest Michał Danielewski, znany w środowisku jako dawny szef redakcji serwisu OKO.press. Partner poprosił swoją ukochaną o rękę podczas ich wspólnego wypoczynku w Albanii w sierpniu 2025 roku. Posłanka była całkowicie zaskoczona niespodziewanymi oświadczynami swojego partnera. Radosną nowinę przekazała wtedy za pośrednictwem mediów społecznościowych, gdzie między urlopowymi kadrami przemyciła fotografię dłoni z okazałym pierścionkiem.

- No nie wiem. Moim marzeniem było, żeby w tym roku po prostu wreszcie chwilę odpocząć bez przykrych niespodzianek, a zdarzyły się niespodzianki przewspaniałe – napisała wówczas parlamentarzystka.

Zakochani potrzebowali niespełna dwunastu miesięcy od tamtego momentu, aby oficjalnie przypieczętować swoją relację przed urzędnikiem. Obecnie nowożeńcy przygotowują się do wymarzonego miesiąca miodowego, podczas którego będą w pełni celebrować swój nowy stan cywilny. Fotografie dokumentujące wyjątkowe zaręczyny polityczki z ukochanym można szczegółowo obejrzeć w przygotowanej przez nas galerii zdjęć.

W naszej galerii zobaczysz, jak wyglądały zaręczyny Doroty Olko:

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