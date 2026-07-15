Donald Tusk zorganizował spotkanie z udziałem parlamentarzystów z Koalicji Obywatelskiej, którego celem jest mobilizacja partii przed zbliżającymi się wyborami.

Prezes Rady Ministrów podsumuje dotychczasowe osiągnięcia gabinetu, a także odniesie się do kontrowersji wokół specjalnego traktowania polityków w państwowej służbie zdrowia.

Decyzje podjęte podczas tego posiedzenia będą miały bezpośredni wpływ na nadchodzącą kampanię i przyszłe kroki KO.

Szef rządu Donald Tusk spotkał się w środę z parlamentarzystami swojego ugrupowania - Koalicji Obywatelskiej, tuż przed sejmową przerwą wakacyjną. Miejsce obrad było do końca ukrywane przed mediami. Ostatecznie przedstawiciele obozu rządzącego zjechali do stołecznego hotelu Mercure Grand. To właśnie tam zorganizowano tajną naradę z Donaldem Tuskiem. Na miejscu pojawili się ministrowie, a także posłowie i senatorowie, których wchodzących do budynku uwiecznili fotoreporterzy.

Donald Tusk przygotowuje strategię przed wyborami

Polska Agencja Prasowa donosi, że głównym tematem narady jest ocena dotychczasowych działań rządu oraz zaplanowanie strategii na ostatni rok przed wyborami do Sejmu i Senatu. Działacze Koalicji Obywatelskiej oczekują, że premier wezwie ich do intensywniejszej pracy w regionach i przedstawi harmonogram na nadchodzące miesiące. Wśród poruszanych zagadnień mają znaleźć się także relacje wewnątrz koalicji rządzącej, sposób docierania do obywateli oraz najważniejsze projekty ustaw, które pojawią się po przerwie urlopowej. Jeden z informatorów PAP zaznaczył, że spotkanie ma przede wszystkim charakter roboczy i dotyczy przygotowań do kolejnego sezonu politycznego.

Afera w służbie zdrowia w tle posiedzenia KO

Chociaż oficjalny plan rozmów nie został upubliczniony, część polityków z otoczenia szefa rządu przypuszcza, że poruszy on temat doniesień o rzekomym priorytetowym traktowaniu władzy w państwowej służbie zdrowia.

W ubiegłych dniach w mediach pojawiły się informacje o sytuacjach w miejskiej przychodni w Piasecznie oraz Warszawskim Szpitalu Południowym. Z artykułów wynikało, że niektórzy politycy Koalicji Obywatelskiej mogli korzystać z usług medycznych poza kolejnością, na preferencyjnych warunkach.

Donald Tusk we wtorek jednoznacznie potępił takie zachowania. Premier stwierdził, że ma „coś na kształt mdłości” słysząc o podobnych sytuacjach i obiecał bezwzględną walkę z nadużywaniem koneksji w dostępie do opieki medycznej.

Mobilizacja w szeregach Koalicji Obywatelskiej

Nie wszyscy uczestnicy spotkania są jednak zdania, że temat medycznej afery będzie kluczowy. Część parlamentarzystów uważa, że takie incydenty powinny być rozpatrywane przez ścisłe kierownictwo partii, a nie na forum całego klubu poselskiego.

Ich przewidywania wskazują, że lider PO skoncentruje się głównie na przygotowaniach do nadchodzących wyborów parlamentarnych, podsumowaniu tego, co już udało się osiągnąć, oraz wskazaniu głównych zadań na najbliższy czas.

Dla Koalicji Obywatelskiej nadchodzące miesiące mają fundamentalne znaczenie. To w tym okresie zapadną ustalenia dotyczące kształtu kampanii wyborczej formacji Donalda Tuska. Środowe posiedzenie ma pokazać, w jaki sposób szef rządu planuje zmotywować swoich współpracowników przed najważniejszym egzaminem w obecnej kadencji.

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