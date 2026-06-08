Donald Tusk z wnukami na mieście. Córki Kasi Tusk to już prawdziwe damy

Donald Tusk zabrał wnuki na słodkości

Obowiązki premiera to ciągłe podróże służbowe i spotkania na najwyższym szczeblu. Wolnego czasu jest niewiele, ale Donald Tusk stara się każdą taką chwilę spędzać w gronie najbliższych. Ostatnio fotoreporterzy przyłapali go na relaksie z żoną Małgorzatą i trojgiem wnucząt. Rodzinne popołudnie rozpoczęło się od orzeźwiającego deseru.

Premier założył granatową koszulę, luźne spodnie, czapkę z daszkiem i przeciwsłoneczne okulary. W takim swobodnym stroju zabrał córki Kasi Tusk do lodziarni. Tam czekała już na nich Małgorzata Tusk i wnuk Michał. Gorący, czerwcowy dzień to idealny moment na zimne smakołyki. Uwagę zwracały jednak przede wszystkim wnuczki premiera, które niesamowicie urosły i przypominają prawdziwe małe damy. Dziewczynki miały na sobie podobne, choć nie identyczne stroje. Młodsza wystąpiła w szarych rajstopach, błękitnej spódnicy i bluzce w kokardki. Starsza z kolei założyła spodnie z kolorowymi wzorami i koszulkę z motywem misiów. Ich jasne włosy to wypisz wymaluj mama!

Michał również bardzo się zmienił i niedługo dorówna wzrostem swojemu dziadkowi. Chłopiec wykazał się niezwykłą opiekuńczością wobec młodszych kuzynek. Cierpliwie trzymał je za ręce podczas spaceru, dbając o ich bezpieczeństwo. Po zjedzeniu lodów cała rodzina udała się na naleśniki. Zabrali je na wynos i wspólnie udali się do domu.

Małgorzata Tusk zadała szyku

Podczas tego rodzinnego wyjścia wzrok przyciągała również letnia, a zarazem elegancka stylizacja Małgorzaty Tusk. Żona premiera wybrała szarą koszulkę, którą wpuściła w białe spodnie z wysokim stanem. Talię podkreśliła cienkim, brązowym paskiem. Całość dopełniły beżowe buty, brązowa torebka i ciemne okulary. Ten zestaw sprawił, że prezentowała się niezwykle stylowo i swobodnie.

W naszej galerii zobaczysz, jak Donald Tusk spędzał czas z wnukami:

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