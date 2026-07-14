Czarnek uderza w ukraińskie ambicje. Poseł PiS domaga się stanowczych kroków rządu

Przemysław Czarnek uderza w Ukrainę

Poseł Prawa i Sprawiedliwości wystąpił we wtorek z oficjalną inicjatywą sejmową. Dokument ma na celu wymuszenie na obecnej Radzie Ministrów zdecydowanego oporu przeciwko włączaniu wschodniego sąsiada w struktury unijne. Fundamentalnym zarzutem parlamentarzysty jest brak odpowiedniego rozliczenia z historią i hołdowanie przez władze w Kijowie członkom Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów oraz Ukraińskiej Powstańczej Armii.

Zgodnie z argumentacją Przemysława Czarnka, sprawa Wołynia stanowi kluczową przeszkodę. Oświadczył on na swoich profilach w mediach społecznościowych, że oczekuje od premiera konkretnych działań w tej drażliwej kwestii.

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„Z kultem zbrodniarzy z OUN-UPA na sztandarach dla Ukrainy nie ma miejsca w Unii Europejskiej! Dlatego złożyłem projekt uchwały Sejmu zobowiązujący rząd do blokowania procesu akcesji Ukrainy do UE” - zaczął Przemysław Czarnek w poście w serwisie X.

Czarnek uderza w Tuska i składa projekt w Sejmie

Polityk opozycji stanowczo powiązał swój wniosek z nowym etapem dyskusji Brukseli z rządem Zełenskiego. Według byłego ministra edukacji i nauki, polscy dyplomaci powinni uczynić z bolesnych kwestii historycznych podstawowy warunek zgody na dalszą integrację państwa ukraińskiego z unijną wspólnotą.

„Tymczasem Unia Europejska otwiera kolejny klaster negocjacyjny z Ukrainą. To kolejny moment, w którym Donald Tusk będzie musiał jasno odpowiedzieć na jedno pytanie. Czy akceptuje sytuację, w której państwo wynoszące na piedestał sprawców zbrodni wołyńskiej i gloryfikujące morderców Polaków prowadzi rozmowy o członkostwie w Unii Europejskiej? To jest test dla Donalda Tuska. Czy stanie po stronie prawdy historycznej i polskiego interesu narodowego, czy po raz kolejny wybierze milczenie wobec gloryfikacji zbrodniarzy?” - napisał w dalszej części Czarnek.

Polityk PiS chce wstrzymania finansowania Ukrainy?

Poseł PiS nie ograniczył swoich słów jedynie do wpisów w sieci. W poniedziałek podczas wizyty w Telewizji Republika zaprezentował jeszcze radykalniejsze poglądy na temat zaangażowania Zachodu. Oświadczył on, że Unia Europejska musi całkowicie przewartościować podejście do wsparcia Kijowa, obejmując tym postulatem zarówno środki przeznaczone na przyszłą odbudowę infrastruktury zrujnowanej przez armię rosyjską, jak i pieniądze asygnowane na zakup uzbrojenia dla walczących na froncie żołnierzy.

– Trzeba zmusić Unię Europejską, również naszą pozycją w Unii Europejskiej, do tego, żeby zaprzestać na ten moment finansowania w jakikolwiek sposób zbrojeń na Ukrainie i odbudowy Ukrainy, dopóki Ukraina nie wejdzie na ścieżkę wartości proludzkich - stwierdził polityk.

Samo złożenie przez niego wniosku nie powoduje żadnych realnych skutków w polityce zagranicznej kraju. Aby narzucić rządowi zmianę kursu, pomysł opozycyjnego polityka musiałby zyskać aprobatę większości na sali plenarnej i zostać oficjalnie uchwalony przez izbę niższą polskiego parlamentu.

Poniżej galeria zdjęć: Czarnek, Giertych

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