Donald Tusk stanowczo o nożowniku z Jarosławia. Mocne słowa

W czwartek w klasztorze na Podkarpaciu doszło do tragedii. W wyniku ataku nożownika rannych zostało kilka osób, a w szpitalu zmarł jeden z poszkodowanych, którym okazał się duchowny. Jak podała podkarpacka policja, funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie o ataku nożownika na terenie Jarosławskiego Opactwa. Zatrzymano 31-letniego obywatela Ukrainy. Z doniesień wynika, że ksiądz usiłował ochronić modlących się ludzi przed napastnikiem. Słysząc awanturę, wyszedł z konfesjonału i chciał zamknąć kościelną kratę, co skończyło się dla niego śmiertelnym ciosem.

Mateusz Morawiecki zareagował na zdarzenia z Podkarpacia

Na szokujące informacje odpowiedzieli przedstawiciele sceny politycznej, w tym były premier Mateusz Morawiecki. Wystosował on stanowczy komunikat w mediach społecznościowych. Podkreślił w nim konieczność ukarania sprawcy.

Z głębokim smutkiem przyjąłem wiadomość o brutalnym ataku w Opactwie Sióstr Benedyktynek w Jarosławiu. Jeden z księży nie żyje, są ranni. Rodzinie ofiary składam najszczersze kondolencje, a poszkodowanym życzę szybkiego powrotu do zdrowia. Oczekuję natychmiastowego i rzetelnego śledztwa oraz surowej kary dla Ukraińca, który dopuścił się tego bestialstwa. Wobec brutalnej przemocy nie może być pobłażania ani taryfy ulgowej. Państwo musi działać zdecydowanie, a bezpieczeństwo mieszkańców Polski musi być bezwzględnym priorytetem.

Morderca z Jarosławia jest w rękach Polskiej Policji. Trwają czynności. Sprawca to obywatel Ukrainy. Będzie ukarany z całą surowością polskiego prawa. Łączę się w bólu z bliskimi ofiar tego brutalnego ataku.— Donald Tusk (@donaldtusk) September 24, 2026

Jarosław Kaczyński chce dogłębnego śledztwa

Do brutalnego napadu w Jarosławiu odniósł się także Jarosław Kaczyński. Lider Prawa i Sprawiedliwości zaapelował o dokładne zbadanie motywów, jakimi kierował się napastnik. Prezes PiS zauważył, że sprawa wymaga transparentności i nie może zostać zbagatelizowana.

Tragedia w klasztorze w Jarosławiu, do której nigdy nie powinno dojść. Składam najszczersze wyrazy współczucia rodzinie zmarłego kapłana, jego bliskim i całej wspólnocie. Modlę się również o zdrowie i życie rannych. Ta sprawa musi zostać dogłębnie i bez żadnych przemilczeń wyjaśniona przez służby. Musimy poznać dokładny przebieg wydarzeń, motyw działania sprawcy, okoliczności jego pobytu w Polsce oraz uzyskać odpowiedź na pytanie, czy wcześniej znajdował się w zainteresowaniu jakichkolwiek służb. Bezpieczeństwo ludzi w Polsce musi być absolutnym priorytetem państwa. Nie możemy przejść nad tą tragedią do porządku dziennego.

Donald Tusk o brutalnym morderstwie w Jarosławiu

Sprawę skomentował również szef rządu, Donald Tusk. Za pośrednictwem serwisu X, poinformował on obywateli, że sprawca ataku przebywa już w rękach policjantów.

Morderca z Jarosławia jest w rękach Polskiej Policji. Trwają czynności. Sprawca to obywatel Ukrainy. Będzie ukarany z całą surowością polskiego prawa. Łączę się w bólu z bliskimi ofiar tego brutalnego ataku.