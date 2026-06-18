Premier Donald Tusk bada finanse służby zdrowia

Warszawski Szpital Południowy znalazł się w centrum politycznego zamieszania. Wszystko za sprawą medialnych doniesień o rezydencie, którego roczne wynagrodzenie miało wynieść rekordowe 1,6 miliona złotych, co skłoniło Donalda Tuska do natychmiastowej reakcji.

Szef polskiego rządu zwrócił się do Najwyższej Izby Kontroli z prośbą o szczegółowe prześwietlenie systemu finansowania polskiej ochrony zdrowia.

„Tam, gdzie będą uzasadnione sytuacje, będzie to także owocowało wnioskami prokuratorskimi” – zaznaczył stanowczo szef rządu.

NIK rozpoczyna audyt szpitalnych wydatków

Najwyższa Izba Kontroli oficjalnie poinformowała o przygotowaniach do masowych inspekcji. Bartłomiej Pograniczny, pełniący funkcję rzecznika NIK, przekazał, że pierwsze działania audytorów wystartują już w lipcu.

Pracownicy Izby wezmą pod lupę procedury zatrudniania oraz systemy płacowe obowiązujące personel medyczny. Przedmiotem analizy będą nie tylko regulacje prawne, ale również realne kwoty, jakie otrzymują specjaliści różnych dziedzin na swoje konta.

Instytucja zamierza zestawić poziom wynagrodzeń w różnych ośrodkach medycznych, aby sprawdzić, czy mechanizmy rynkowe funkcjonują zgodnie z literą prawa i pierwotnymi założeniami ustawodawcy.

Kontrowersje wokół Szpitala Południowego w Warszawie

Szczególną uwagę kontrolerów przykuł Szpital Południowy w Warszawie. Dokładne sprawdzenie funkcjonowania tej instytucji odbywało się na przełomie ubiegłego i bieżącego roku – od września do stycznia.

Dokument podsumowujący audyt jest już na ukończeniu, jednak dyrekcja szpitala złożyła do niego swoje uwagi. Aktualnie trwa proces ich weryfikacji, a oficjalne wnioski pokontrolne powinny ujrzeć światło dzienne w lipcu.

To właśnie ta warszawska lecznica stała się przedmiotem głośnego skandalu. W mediach pojawiły się informacje nie tylko o niebotycznych dochodach jednego z medyków, ale też o funkcjonowaniu nieoficjalnej „ścieżki VIP” przeznaczonej dla uprzywilejowanych chorych.

NIK przyjrzy się szpitalom klinicznym i pogotowiu

Audytorzy nie zamierzają poprzestać na jednej placówce. Najwyższa Izba Kontroli planuje opublikowanie kompleksowego zestawienia dotyczącego funkcjonowania szpitali klinicznych, a także szczegółowego raportu na temat skuteczności Państwowego Ratownictwa Medycznego.

Inspektorzy ocenią, czy ośrodki medyczne w odpowiedni sposób wywiązują się ze swoich obowiązków w zakresie leczenia, edukacji i badań naukowych. Dodatkowo sprawdzą czas reakcji i organizację systemu ratownictwa w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia pacjentów.

Donald Tusk zapowiada radykalne reformy w ochronie zdrowia

Donald Tusk otwarcie mówi o konieczności przeprowadzenia gruntownych zmian w obecnym modelu funkcjonowania ochrony zdrowia.

Premier zaznaczył, że ujawnione nieprawidłowości nie są winą jednej opcji politycznej, ani nie ograniczają się do pojedynczego ośrodka zdrowia.

„Te wynaturzenia są dość powszechne” – zdiagnozował obecną sytuację prezes Rady Ministrów.

Polityk zapowiedział również, że w przypadkach udowodnionego złamania prawa do akcji wkroczą organy ścigania. Z kolei osoby odpowiedzialne za zaniedbania organizacyjne lub łamanie zasad etyki muszą liczyć się z konsekwencjami natury politycznej.

Afera o milionowe zarobki lekarzy doprowadziła do zmian w prawie

Katalizatorem obecnych działań rządu stała się informacja o młodym lekarzu, współpracującym m.in. ze Szpitalem Południowym, którego prognozowane dochody za 2025 rok miały oscylować wokół kwoty 1,6 miliona złotych.

Reakcją Rady Ministrów na ten skandal było przyjęcie projektu nowych przepisów. Nowela ma zagwarantować państwu skuteczniejsze narzędzia do nadzorowania pensji pracowników ochrony zdrowia, łącząc dane finansowe z numerami PESEL lub indywidualnymi numerami prawa wykonywania zawodu.

Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że polską medycynę czeka czas bezprecedensowych kontroli. Efekty prac audytorów mogą doprowadzić do poważnych wstrząsów na scenie politycznej i w systemie sprawiedliwości.

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