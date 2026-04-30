Marta Nawrocka na odsłonięciu ważnego pomnika. Ta stylizacja pierwszej damy przyciągała wzrok

Na upamiętniającym obelisku znalazły się wizerunki dwóch ofiar – Janiny Sołtys i 13-letniej Jadwigi Chomickiej. Ich tragiczne życiorysy stanowią symbol cierpienia wszystkich osadzonych. Z kolei prezydent Karol Nawrocki skierował do zgromadzonych oficjalny list, w którym zaznaczył wagę nieustannego kultywowania pamięci o tych bolesnych kartach historii.

Historia transportów z polskimi więźniarkami do KL Ravensbrück

Pierwszy, liczący 867 osób transport z kobietami przekroczył bramy KL Ravensbrück 15 maja 1939 roku. Z biegiem lat w obozie osadzono blisko 40 tysięcy obywatelek naszego kraju. Znaczną część z nich stanowiły bohaterki Powstania Warszawskiego, które 8 października 1944 roku przewieziono w udokumentowanym transporcie prosto do podobozu zlokalizowanego w Chojnie. Podniosłe uroczystości związane z odsłonięciem pamiątkowego obelisku zyskały honorowy patronat głowy państwa, co wyraźnie akcentuje znaczenie tego miejsca dla narodowej tożsamości.

Piekło obozu zagłady w Ravensbrück

Zlokalizowany zaledwie 80 kilometrów od niemieckiej stolicy obóz Ravensbrück dysponował aż 42 filiami. Trzy z nich działały na terenach dzisiejszego województwa zachodniopomorskiego, a mianowicie w Chojnie, Kaliszu Pomorskim i Stargardzie. Osadzone tam kobiety musiały mierzyć się z dramatycznymi realiami, takimi jak mordercza praca ponad siły, mróz, choroby oraz bestialskie eksperymenty pseudomedyczne. Historycy szacują, że to straszliwe miejsce pochłonęło życie 92 tysięcy ludzi, w tym aż 20 tysięcy Polek. Osoby, którym udało się przetrwać to niewyobrażalne okrucieństwo, wspominały później obozową rzeczywistość jako prawdziwe piekło na ziemi.

