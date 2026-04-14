Tusk przyłapany w Tokio. Niecodzienne nagranie z premierem niesie się w sieci

Rozmowy na szczycie. Donald Tusk z wizytą w Korei Południowej i Japonii

Prezes Rady Ministrów rozpoczął azjatyckie tournée od pobytu w Korei Południowej. Głównymi tematami dyskusji na półwyspie było zacieśnienie obustronnego handlu oraz zniesienie ograniczeń eksportowych dla polskiego sektora rolno-spożywczego, ze szczególnym uwzględnieniem wołowiny. Omawiano również kooperację w sektorze zbrojeniowym, energetycznym, a także rozwój cyfryzacji, sztucznej inteligencji i badań kosmicznych.

Następnym etapem zagranicznej delegacji jest Japonia. Harmonogram wizyty obejmuje zaplanowane na środę, 15 kwietnia, rozmowy z premier Sanae Takaichi oraz przedstawicielami najważniejszej lokalnej organizacji gospodarczej, czyli Keidanren. Polski lider zapowiedział podniesienie tematu wyraźnej dysproporcji w bilansie handlowym między oboma państwami.

Dobry początek dnia w Tokio. pic.twitter.com/eTNSs4X4CB— Donald Tusk (@donaldtusk) April 14, 2026

- Liczymy na bardzo intensywną współpracę z Japonią, jeśli chodzi o najnowsze technologie, sztuczną inteligencję, cyberbezpieczeństwo - powiedział.

Jak przekazało Centrum Informacyjne Rządu, dyplomatyczna misja w Kraju Kwitnącej Wiśni ma również na celu podtrzymanie japońskiego wsparcia dla walczącej z rosyjską agresją Ukrainy. Rozmowy będą dotyczyć także wspólnych działań przy powojennej odbudowie tego państwa.

Bieganie w Tokio. Donald Tusk i Adam Szłapka na japońskich ulicach

Napięty plan spotkań dyplomatycznych nie zaburzył jednak sportowych nawyków premiera, który od lat słynie z zamiłowania do piłki nożnej oraz biegów długodystansowych. Kilka lat wstecz, świętując swoje 60. urodziny, szef rządu z sukcesem ukończył nawet pełny maraton. Tym razem polityk został dostrzeżony podczas rekreacyjnego truchtu po tokijskich ulicach, a towarzyszył mu w tym rzecznik rządu Adam Szłapka. W trakcie treningu delegacja natknęła się na przebywających tam Polaków. Krótka przerwa w aktywności fizycznej stała się okazją do wspólnych pamiątkowych fotografii oraz wymiany poglądów na temat wyników niedawnych wyborów na Węgrzech.

