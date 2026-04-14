To męskie imię oznacza "człowieka rozumnego". W Polsce zyskuje na popularności

Współcześni rodzice coraz częściej szukają imion z głębokim znaczeniem.

To imię o germańskich korzeniach, symbolizuje intelekt i mądrość, a w średniowieczu było popularne wśród arystokracji.

Choć w Polsce nadal jest rzadko spotykane, w ostatnich latach jego popularność rośnie.

Mowa o imieniu Hugo, które w Polsce nie należy do najczęściej nadawanych, posiada bogatą historię, intrygujące znaczenie i powoli zyskuje na popularności. To imię o głębokich korzeniach, które od wieków towarzyszyło wybitnym postaciom, odzwierciedlając cechy takie jak intelekt, duchowość i mądrość.

Pochodzenie i znaczenie imienia Hugo

Imię Hugo wywodzi się z języków germańskich i jest skrótem od dłuższych imion, które miały w swojej formie składnik "hugu". Rdzeń ten oznacza "umysł", "rozum", "duch", "intelekt" lub "myśl". W związku z tym, Hugo można interpretować jako "człowieka o bystrym umyśle", "mądrego", "rozumnego" lub "pełnego ducha". W średniowieczu imię to było bardzo popularne wśród arystokracji i duchowieństwa w Europie Zachodniej, szczególnie we Francji i w krajach niemieckojęzycznych. Forma ta funkcjonowała zarówno wśród arystokracji, jak i zwykłych obywateli. Na przestrzeni wieków imię to nosili m.in. duchowni, władcy oraz artyści, co dodatkowo przyczyniło się do jego prestiżu. Jego popularność wiązała się z cnotami, które symbolizowało - inteligencję i głęboką duchowość.

Popularność imienia Hugo w Polsce

W Polsce imię Hugo przez długi czas należało do rzadziej spotykanych, jednak w ostatnich latach zyskuje na popularności. Coraz częściej wybierane jest przez rodziców, którzy poszukują imienia krótkiego, oryginalnego, a jednocześnie o międzynarodowym charakterze. Jego prosta forma i łatwa wymowa sprawiają, że dobrze funkcjonuje zarówno w języku polskim, jak i za granicą. Według najnowszych danych Ministerstwa Cyfryzacji, imię Hugo w Polsce nosi 2926 mężczyzn. W ostatnim dziesięcioleciu popularność tej formy wśród świeżo upieczonych rodziców znacznie wzrosła. W 2025 roku imię to otrzymało 124 chłopców, a najwięcej nadań w ostatnim dziesięcioleciu odnotowano w 2019 roku. Wówczas nadano je aż 155 razy.

