Ekspertka ślubna bezlitośnie punktuje najgorsze zachowania podczas wesela. Zwykłe ścinki w kopercie to dopiero początek

Rozpoczynający się czas ślubów wiąże się nie tylko z gorączkowymi przygotowaniami, ale i sporym ryzykiem wizerunkowych potknięć.

Specjalistka z branży ślubnej wymienia najgorsze nietakty, za które odpowiadają zarówno nowożeńcy, jak i sami weselnicy.

Nieodpowiednio wręczone zaproszenia czy niewłaściwe zachowanie przy stole potrafią zrujnować każde, nawet najlepiej zaplanowane przyjęcie.

Błędy młodych par przed weselem. Ekspertka ślubna nie ma litości

Rozpoczął się ślubny sezon 2026, dlatego przygotowania do imprez ruszyły pełną parą. Mimo że nie da się zaplanować absolutnie każdej sekundy, narzeczeni marzą o perfekcyjnej uroczystości, którą będą wspominać z radością przez całe życie. Organizatorzy dbają o najdrobniejsze szczegóły, jednak przyszli małżonkowie wielokrotnie nie zdają sobie sprawy z poważnych potknięć, jakie zaliczają na etapie planowania oraz w trakcie samej zabawy. Takie zachowania błyskawicznie psują nastroje zaproszonym osobom i prowadzą do niepotrzebnych zgrzytów. Znawczyni tematyki ślubnej przygotowała zestawienie najpoważniejszych wpadek, jakie pary młode popełniają przed swoim wielkim dniem.

Wręczanie zaproszeń zaledwie na miesiąc przed uroczystością – uczestnicy również potrzebują czasu na przygotowania i zarezerwowanie sobie wolnego terminu.

Wpisywanie na zaproszeniach zdawkowej formułki "z osobą towarzyszącą" w przypadku kogoś, kto od dawna tworzy stały związek.

Dostarczanie zaproszeń za pośrednictwem tradycyjnej poczty lub w formie e-maila. Jedynym usprawiedliwieniem jest sytuacja, w której gość mieszka bardzo daleko lub za granicą. W takich przypadkach i tak należy uprzednio zadzwonić do takiej osoby z informacją.

Umieszczanie przy jednym stole zwaśnionych lub nieprzepadających za sobą krewnych, co gwarantuje napiętą atmosferę podczas posiłku.

Odbieranie singlom prawa do przyjścia z partnerem poprzez wręczanie im wyłącznie jednoosobowych zaproszeń.

Zwierzanie się zaproszonym z dokładnych kwot, jakie pochłonęła organizacja całego przedsięwzięcia.

Rozpowiadanie wśród znajomych, ile poszczególni goście włożyli do koperty.

Koszmarne zachowanie gości na weselu. Dominika Soja-Blat wskazuje najgorsze wpadki

Dominika Soja-Blat, pracująca jako wedding plannerka i autorka ślubnego profilu @mowieoslubie na platformie TikTok, postanowiła obnażyć najbardziej rażące błędy popełniane z kolei przez samych biesiadników. Jakie postawy są w jej ocenie absolutnie niedopuszczalne podczas świętowania zawarcia związku małżeńskiego?

Faszerowanie ślubnych kopert skrawkami starych gazet.

Pojawienie się na imprezie w śnieżnobiałej kreacji bez uprzedniego skonsultowania tego z panną młodą.

Spożywanie ukrytego pod stołem alkoholu na przyjęciach, które z założenia miały być w pełni bezalkoholowe.

Wymarzone wesele zaczyna się tutaj. Targi Ślubne w Bydgoszczy za nami