Kwaśniewski staje w obronie Czarzastego po słowach ambasadora USA. Padły stanowcze słowa

Piotr Margielewski
2026-04-14 10:41

W poniedziałek (13 kwietnia 2026 roku) ambasador Stanów Zjednoczonych, Tom Rose, ponownie przypuścił ostry atak na Włodzimierza Czarzastego, z którym rzekomo zerwał relacje w lutym. Powodem najnowszego konfliktu jest wywiad marszałka Sejmu dla "Financial Times", w którym określił Donalda Trumpa mianem "lidera chaosu". Do dyskusji włączył się Aleksander Kwaśniewski, by wziąć w obronę kolegę z Lewicy.

Autor: ART SERVICE/SUPER EXPRESS, ARTUR HOJNY/SUPER EXPRESS, PAWEL DABROWSKI/SUPER EXPRESS
Starcie ambasadora USA z marszałkiem Czarzastym

Pewien czas temu Włodzimierz Czarzasty otwarcie skrytykował ideę przyznania Donaldowi Trumpowi Pokojowej Nagrody Nobla, czym wywołał wielkie oburzenie u ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce. Co więcej, w lutym Thomas Rose publicznie ogłosił, że całkowicie zrywa wszelkie relacje z marszałkiem Sejmu. Choć wydawało się, że napięcie z czasem zelżało, sytuacja znów wymknęła się spod kontroli. W wywiadzie dla brytyjskiego "Financial Times" Włodzimierz Czarzasty nazwał Donalda Trumpa "liderem chaosu" i zarzucił jego administracji ingerencję w proces wyborczy w Europie. Te słowa wywołały natychmiastową reakcję Rose'a, który zamieścił w sieci zdecydowany komentarz. Ambasador wprost napisał w mediach społecznościowych, że ten człowiek stanowi zagrożenie.

Przedstawiciel Waszyngtonu w Warszawie zasugerował również, że taka postawa nie powinna dziwić, określając Czarzastego jako polityka "skrajnie lewicowego" oraz "byłego komunistycznego aparatczyka".

Aleksander Kwaśniewski interweniuje w sprawie Włodzimierza Czarzastego

Na ostre komentarze amerykańskiego ambasadora zareagował Aleksander Kwaśniewski.

„O ile Włodzimierz Czarzasty jako polski polityk mówi, co uważa, i ma do tego pełne prawo, o tyle ambasador powinien być bardziej powściągliwy, bo on reprezentuje Stany Zjednoczone. I wchodzenie w takie polemiki personalne moim zdaniem nie przystoi ambasadorowi”

– przekazał dziennikarzom były prezydent Polski.

Aleksander Kwaśniewski podkreślił dodatkowo, że w odniesieniu do tezy uznającej Donalda Trumpa za "lidera chaosu", on sam z przykrością zgadza się z tym stwierdzeniem.

