Była menedżerka Igi Świątek o jej relacjach z Darią Abramowicz

Kulisy rozstania Igi Świątek z Pauliną Wójtowicz

Paulina Wójtowicz, która w przeszłości kierowała karierą polskiej mistrzyni, odkrywa nieznane fakty dotyczące jej współpracy z psycholog Darią Abramowicz.

Z relacji menedżerki wynika, że Abramowicz odgrywa fundamentalną rolę w życiu tenisistki, ustępując ważnością jedynie jej ojcu.

Wójtowicz prognozuje ponadto, że w sztabie szkoleniowym do samego końca kariery zawodniczki pozostaną na pewno dwie kluczowe postaci.

Paulina Wójtowicz dbała o interesy Igi Świątek do wczesnej jesieni 2022 roku. Drogi obu pań rozeszły się po tym, jak Iga Świątek zdecydowała się na podpisanie kontraktu z globalnym gigantem na rynku sportowym, agencją IMG Tennis. Ówczesny komunikat rozesłany do mediów przez sztab zawodniczki głosił, że roszady te wpisują się w wieloletnią wizję budowania marki, a samo rozwiązanie umowy z dotychczasową agentką przebiegło w zgodzie i za obopólnym porozumieniem.

Mimo upływu czasu i zakończenia profesjonalnej współpracy, była menedżerka wciąż z ogromnym uznaniem wypowiada się o triumfatorce sześciu turniejów wielkoszlemowych. Goszcząc w programie "Od kulis", Paulina Wójtowicz rzuciła nowe światło na niezwykle szeroko komentowaną w przestrzeni publicznej więź łączącą najlepszą rakietę świata z Darią Abramowicz i innymi członkami zespołu.

- Iga zawsze podejmuje ostateczne decyzje. Jest wymagającą szefową, ale ma przy sobie zaufane osoby. Myślę, że dwie mogą z nią zostać do końca kariery. To Daria Abramowicz i Maciej Ryszczuk. Z pełną odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że Daria jest drugą osobą w życiu Igi - po ojcu Tomaszu - która pomogła w jej rozterkach, które miała w środku - podkreśliła Paulina Wójtowicz.

Stanowcza obrona Igi Świątek. Była współpracowniczka apeluje do kibiców

W trakcie wywiadu Paulina Wójtowicz nie przeszła obojętnie wobec negatywnych opinii, jakie spadają na utytułowaną sportsmenkę po słabszych występach na światowych kortach. Była agentka zdecydowanie wstawiła się za swoją dawną pracodawczynią, stanowczo sprzeciwiając się fali zmasowanej krytyki.

- Współpraca z Igą to projekt, którym będę się chwalić całe życie - stwierdziła. - Myślę, że to Iga dała mi więcej niż ja jej. Ale gdy nikogo nie było i te wielkie agencje odmawiały jej współpracy, to w tych problemach i trudnych momentach byłam ja - dodała Paulina Wójtowicz i zaapelowała do kibiców: – Ona teraz potrzebuje wsparcia. A mam wrażenie, że go brakuje. Zapominamy, że wygrała sześć wielkich szlemów. Nie rozumiem, dlaczego niektórzy uderzają w nią właśnie teraz.