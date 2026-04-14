Rodzina Jacka Magiery z ważnym apelem przed pogrzebem. Żona trenera prosi o jedną rzecz

Apel żony Jacka Magiery. Bliscy trenera mają wyjątkową prośbę

Ostatnie pożegnanie Jacka Magiery zaplanowano na czwartek, a bliscy zmarłego opublikowali w sieci ważny komunikat.

Rodzina szkoleniowca zrezygnowała z kwiatów, apelując do żałobników o wsparcie modlitewne.

Uroczystości pogrzebowe utytułowanego trenera i byłego piłkarza odbędą się w stolicy.

Na platformie X (wcześniej Twitter) ukazał się poruszający wpis opublikowany przez brata zmarłego szkoleniowca. Marek Magiera zabrał głos w imieniu najbliższych, przekazując żałobnikom specjalną prośbę od wdowy po trenerze.

Szanowni,W czwartek pożegnamy Jacka.Bardzo proszę o zapoznanie się z prośbą Madzi."W imieniu naszej rodziny bardzo proszę nie przynoście kwiatów, zamawiajcie proszę Msze za Jacusia oraz siłę dla najbliższych."Dziękujemy za ogromne wsparcie.Proszę o RTMarek— Marek Magiera (@MagieraMarek) April 14, 2026

„Szanowni, W czwartek pożegnamy Jacka. Bardzo proszę o zapoznanie się z prośbą Madzi” - napisał na platformie X Marek Magiera.

W dalszej części swojego komunikatu brat szkoleniowca zacytował słowa Magdaleny Magiery, które wprost wskazują, czego w tych trudnych chwilach najbardziej potrzebuje pogrążona w żałobie rodzina.

„W imieniu naszej rodziny bardzo proszę nie przynoście kwiatów, zamawiajcie proszę Msze za Jacusia oraz siłę dla najbliższych” - zaapelowała Magdalena Magiera.

Z opublikowanego oświadczenia jasno wynika, że bliscy zmarłego stawiają obecnie wyłącznie na wymiar duchowy, rezygnując z przynoszenia tradycyjnych wiązanek i wieńców. W podsumowaniu swojego wpisu Marek Magiera zwrócił się również do wszystkich osób, które do tej pory solidaryzowały się z rodziną, dziękując im za ogromne wsparcie i liczne wyrazy współczucia.

Kariera Jacka Magiery. Trener zmarł nagle we Wrocławiu

49-letni Jacek Magiera zmarł niespodziewanie w miniony piątek we Wrocławiu. Były szkoleniowiec i asystent w reprezentacji narodowej stracił przytomność w trakcie indywidualnego treningu biegowego, a jego śmierć wstrząsnęła całym środowiskiem sportowym w kraju. Swoje pierwsze kroki na boisku stawiał w Rakowie Częstochowa, jednak to w barwach Legii Warszawa odnosił największe triumfy, w tym dwa tytuły mistrza Polski. Znakomicie radził sobie także na ławce trenerskiej, wprowadzając stołeczny klub do prestiżowej fazy grupowej Ligi Mistrzów. W ostatnim czasie z sukcesami prowadził drużynę Śląska Wrocław, zdobywając z nią wicemistrzostwo Polski. Wyróżniał się nie tylko profesjonalizmem sportowym, ale również rozległą wiedzą – tytuł magistra obronił na podstawie pracy o historycznej i heraldycznej emblematyce piłkarskich klubów. Pogrzeb szkoleniowca zaplanowano na najbliższy czwartek w Warszawie.