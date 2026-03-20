Donald Tusk planuje dymisje?!. Trzy ministry mogą stracić stanowiska przed wakacjami

Rekonstrukcja rządu przed wakacjami? Zmiany w ministerstwach

Jak podaje RMF FM, szykują się zmiany w rządzie, będzie to „mała rekonstrukcja” rządu, pierwsza od czasu większych zmian w lipcu 2025 roku. Głównym celem jest podniesienie notowań resortów, które zmagają się z nienajlepszym wizerunkiem. Co ciekawe, na swoich stanowiskach bezpieczne czują się minister funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz (56 l.) oraz ministra klimatu Paulina Hennig-Kloska (49 l.), pomimo faktu, że ta druga opuściła szeregi Polski 2050 i powołała do życia klub Centrum.

Z posadą ma się jednak pożegnać inna działaczka Polski 2050 – ministra kultury Marta Cienkowska. Dlaczego? Jej ugrupowanie po wewnętrznym rozpadzie nie może już liczyć na kierowanie trzema ministerstwami. Stanowisko ministra kultury ma przypaść politykowi Koalicji Obywatelskiej, a najpoważniejszym kandydatem jest wiceminister Maciej Wróbel (43 l.).

Pod znakiem zapytania stoi również przyszłość ministry zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy, chociaż premier może napotkać trudności w znalezieniu następcy ze względu na skomplikowaną sytuację finansową w sektorze ochrony zdrowia. Fala dymisji może dotknąć także ministrę edukacji Barbarę Nowacką, którą szef rządu ocenił jako osobę o zbyt małej stanowczości.

Osłabiona Polska 2050 traci resort. Ekspert komentuje dymisje

– Zmiana na stanowisku ministra kultury przy przejęciu resortu przez Koalicję Obywatelską jest pewnym sygnałem dla Polski 2050 i oznacza jej osłabienie. Co do ministerstwa zdrowia, to jest to najgorsze ministerstwo, „gorące krzesło” pełne konfliktów, dlatego sensowne byłoby znalezienie na to miejsce osoby, która ma kompetencje merytoryczne i zaplecze polityczne. Z kolei Barbara Nowacka jest osobą najbardziej rozpoznawalną i dbającą o PR, choć wzbudza kontrowersje, co przy edukacji jest zwykle normą. Patrząc na te plany, można planowane zmiany nazwać stosunkowo małą rekonstrukcją, która nie dotyczy kluczowych resortów. Żeby mieć jednak pełen obraz sytuacji, powinniśmy wiedzieć kto kogo zastępuje. Bez takich informacji temat rekonstrukcji jest niełatwy do analizowania – mówi dr Sergiusz Trzeciak, ekspert ds. marketingu politycznego i autor książki "Drzewo kampanii wyborczej 2.0, czyli jak wygrać wybory".

