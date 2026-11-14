Donald Tusk ostro reaguje na weto Karola Nawrockiego. Premier mówi o ofiarach decyzji prezydenta

Donald Tusk krytykuje weto Karola Nawrockiego w sprawie przepisów o DSA

W piątek prezydent Karol Nawrocki zawetował przygotowaną przez rząd nowelizację dotyczącą wdrożenia Aktu o usługach cyfrowych (DSA). Przepisy zakładały wprowadzenie procedury pozwalającej na szybkie wydawanie nakazów ograniczających dostęp do treści niezgodnych z prawem, zamieszczanych w internecie. Takie posunięcie spotkało się ze zdecydowaną krytyką ze strony premiera Donalda Tuska.

Z prezydenckiego weta zadowoleni są hejterzy, rosyjskie farmy trolli, pedofile, ekstremalni nihiliści i lobbyści. Ofiarami tego weta są polskie dzieci, rodzice, bezpieczeństwo wszystkich obywateli. Tego nie da się w żaden sposób usprawiedliwić – napisał w sobotę na platformie X premier Donald Tusk.

Z prezydenckiego weta zadowoleni są hejterzy, rosyjskie farmy trolli, pedofile, ekstremalni nihiliści i lobbyści. Ofiarami tego weta są polskie dzieci, rodzice, bezpieczeństwo wszystkich obywateli. Tego nie da się w żaden sposób usprawiedliwić.— Donald Tusk (@donaldtusk) November 14, 2026

Premier odniósł się do decyzji Karola Nawrockiego także w piątek. We wpisie zaznaczył, że trudno wyobrazić sobie istotniejszą sprawę, która powinna łączyć polityków ponad podziałami, niż ochrona najmłodszych przed przestępcami działającymi w sieci.

Karol Nawrocki tłumaczy powody weta. Państwowa Komisja wyraża niepokój

Wyjaśniając przyczyny zawetowania ustawy, Karol Nawrocki oświadczył, że nie zamierza ulegać szantażowi ze strony rządzących, zwłaszcza gdy chodzi o bezpieczeństwo i wolność obywateli. Podkreślił przy tym, że państwo już obecnie posiada odpowiednie narzędzia umożliwiające ochronę społeczeństwa przed internetowymi zagrożeniami.

Zaniepokojenie decyzją głowy państwa wyraziła także Państwowa Komisja do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15. Zdaniem komisji prezydenckie weto oznacza „odsunięcie w czasie wdrożenia ważnych mechanizmów ochrony najmłodszych użytkowników internetu”.

Komisja podkreśliła, że zawetowane przepisy przewidywały rozwiązania, które „mogły realnie wzmocnić tę ochronę”. Dotyczyły one m.in. skuteczniejszego reagowania platform internetowych na treści naruszające prawo i ich blokowania, weryfikowania wieku użytkowników, a także analizowania ryzyka związanego z funkcjonowaniem platform oraz usług internetowych.

Krzysztof Gawkowski zapowiada nową ustawę o bezpieczeństwie w sieci

Zawetowana przez prezydenta nowelizacja stanowiła jeden z dwóch projektów opracowanych przez rząd w odpowiedzi na wcześniejsze weto Karola Nawrockiego z początku roku. Dotyczyło ono zmian w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz niektórych innych ustaw.

W piątek wicepremier oraz minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski poinformował o planach przygotowania nowej ustawy poświęconej bezpieczeństwu w internecie.