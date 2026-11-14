Wołodymyr Zełenski ujawnia ofertę USA. Chodzi o NATO w zamian za Donbas

Propozycja USA dla Ukrainy. Członkostwo w NATO za oddanie Donbasu

Amerykanie po raz pierwszy poruszyli wobec Ukrainy możliwość przystąpienia do NATO pod warunkiem wycofania się z Donbasu – przekazał ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski.

- Wielokrotnie mówiłem, że Ukraina nie wycofuje się i nie oddaje swoich ziem terrorystom. Amerykanie postawili pytanie: „Czy jeśli Ukraina będzie w NATO, wycofa się z Donbasu?”. Taka propozycja pojawiła się po raz pierwszy – powiedział Zełenski w piątek w rozmowie z dziennikarzami.

Jego słowa zostały opublikowane w sobotę przez media, w tym agencję Interfax-Ukraina.

- Omawiamy z partnerami kompleksowy pakiet bezpieczeństwa, który może zostać nam zaoferowany podczas negocjacji: konkretne gwarancje bezpieczeństwa ze strony NATO i UE, silna ukraińska armia – czyli odpowiednia liczebność wojska, uzbrojenie i wsparcie finansowe przez określony czas – oraz „Prosperity Plan”, czyli plan odbudowy poparty środkami finansowymi z jasno określonych źródeł - zaznaczył prezydent.

Zełenski zadeklarował, że w przypadku potwierdzenia takiej propozycji przez USA i pozostałych partnerów z NATO przedstawi ją do dyskusji ukraińskiemu społeczeństwu. Zaznaczył przy tym, że decyzja o tak dużym znaczeniu nie może zostać podjęta wyłącznie przez niego.

- Jeśli pojawi się taka propozycja, jako prezydent rozpocznę otwarty dialog ze społeczeństwem i powiem: „Spójrzcie, w jakim miejscu się znajdujemy, jak zjednoczyli się wszyscy partnerzy i jak widzą dalszy rozwój sytuacji”. Oczywiście bez jakiegokolwiek uznania okupowanych terytoriów za rosyjskie – podkreślił.

Wołodymyr Zełenski o gwarancjach bezpieczeństwa i obecności wojsk USA

Wołodymyr Zełenski podkreślił, że członkostwo w NATO zapewnia istotną ochronę dzięki zasadzie zbiorowej odpowiedzialności państw należących do Sojuszu. Przypomniał, że Ukraina od dłuższego czasu stara się uzyskać gwarancje bezpieczeństwa podobne do tych wynikających z art. 5 Traktatu Północnoatlantyckiego. Jak wskazał, strona amerykańska mówi obecnie o rozwiązaniach zbliżonych do zapisów art. 4 i 5 tego traktatu.

- Moje pytanie do strony amerykańskiej brzmi: „Jeśli zapewnicie nam coś podobnego do NATO, czy amerykańscy żołnierze będą obecni na naszym terytorium?”. Ich (USA - PAP) odpowiedź brzmi: „Nie” – dodał prezydent.

Według Zełenskiego Waszyngton przywołuje w tym kontekście umowy o bezpieczeństwie zawarte przez Stany Zjednoczone z Izraelem i niektórymi krajami Bliskiego Wschodu, traktując je jako przykład możliwych gwarancji.

- Nie wiemy dokładnie, na czym polegają, ale niektóre państwa arabskie i Stany Zjednoczone mają określone porozumienia. W tych krajach obecni są Amerykanie, pomagają im amerykańskie siły powietrzne i marynarka wojenna, znajdują się tam również amerykańskie bazy. Kiedy Iran zaatakował te państwa, uderzył także w te bazy. Jak wszyscy pamiętamy, aby je chronić, broniono również terytorium tych krajów, wykorzystując odpowiednie systemy obrony powietrznej, Patrioty i inne środki. Jest to więc również przykład, jak mogłyby funkcjonować określone gwarancje bezpieczeństwa – wyjaśnił.

Prezydent Ukrainy zaznaczył, że kluczowe pozostaje szczegółowe określenie, jakie zobowiązania obejmowałyby potencjalne gwarancje bezpieczeństwa oraz w jaki sposób byłyby realizowane.

Myśliwce F-16 dla Ukrainy. Wołodymyr Zełenski o rozmowach z USA

Zełenski poinformował ponadto o prowadzonych rozmowach w sprawie dostarczenia Ukrainie 800 tys. pocisków do myśliwców F-16. Zgodnie z szacunkami taki zapas amunicji pozwoliłby ukraińskim siłom prowadzić działania przez pół roku.

- Obecnie potrzebujemy jednocześnie 2,5 razy więcej samolotów w powietrzu niż liczba, którą wykorzystujemy (obecnie - PAP). Na papierze mamy to wszystko, ale samoloty są stale remontowane, ponieważ F-16 (którymi dysponuje Ukraina - PAP) nie są już nowe. W tej kwestii również musimy pracować z Amerykanami, i już się tym zajmujemy – przekazał Zełenski.

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