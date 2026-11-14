Donald Trump spotka się z Putinem i Xi Jinpingiem. Biały Dom podał szczegóły szczytu

Spotkanie Donalda Trumpa z Putinem i Xi Jinpingiem. Znamy szczegóły rozmów

Podczas telekonferencji prasowej rzeczniczka Białego Domu Olivia Wales poinformowała, że rozmowy Donalda Trumpa z Władimirem Putinem i Xi Jinpingiem odbędą się pod koniec pobytu amerykańskiego prezydenta w Shenzhen, gdzie zaplanowano szczyt Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC). Przed trójstronnym spotkaniem Trump porozmawia również indywidualnie z chińskim przywódcą.

- Prezydent jasno dał do zrozumienia, że będzie rozmawiał między innymi o redukcji broni jądrowej na świecie, której rozprzestrzenianie uważa za bardzo niebezpieczne - powiedziała Wales.

Przedstawiciele kierownictwa Białego Domu przekazali, że Donald Trump zamierza podczas spotkania trzech przywódców poruszyć kwestię wojny w Iranie. Nie przewiduje jednak rozmów dotyczących konfliktu w Ukrainie. Amerykański prezydent uważałby to za „niestosowne”, gdyż Chiny nie uczestniczą w negocjacjach poświęconych zakończeniu tej wojny.

Urzędnicy amerykańskiej administracji podkreślili, że nie należy oczekiwać podpisania żadnych porozumień w trakcie spotkania. Będą to pierwsze rozmowy przywódców USA, Rosji i Chin w takim składzie, a jednocześnie pierwsza dyskusja o ograniczeniu zbrojeń nuklearnych z udziałem chińskiego lidera. Do tej pory władze w Pekinie wykluczały możliwość prowadzenia dialogu z USA w tej kwestii.

Wizyta Donalda Trumpa w Chinach i na Filipinach. Harmonogram podróży prezydenta USA

Spotkanie trzech przywódców odbędzie się na zakończenie czterodniowej wizyty Donalda Trumpa w Filipinach i Chinach. W trakcie podróży prezydent Stanów Zjednoczonych będzie uczestniczył w szczytach Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN) oraz Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC).

Donald Trump opuści Biały Dom w poniedziałek nad ranem. W stolicy Filipin, Manili, wyląduje we wtorek wieczorem według czasu lokalnego.

W czasie wizyty na Filipinach prezydent USA weźmie udział w spotkaniu przywódców Quadu, do którego należą Stany Zjednoczone, Australia, Japonia i Indie. W planach znalazły się również podpisanie umowy handlowej z Tajlandią, udział w specjalnym szczycie USA-ASEAN oraz uroczysta kolacja z liderami ASEAN i pozostałych państw regionu. Trump będzie podczas niej gościem honorowym.

Na środowy poranek przewidziano oficjalne powitanie amerykańskiego prezydenta w pałacu prezydenckim. Program wizyty państwowej obejmuje także dwustronne spotkanie z prezydentem Filipin Ferdinandem Marcosem Jr. oraz lunch. Pobyt zakończy się podpisaniem porozumień handlowych i przedstawieniem strategicznych inwestycji m.in. w sektorach lotniczym, obronnym, energetycznym i technologicznym.

W środę po południu amerykański prezydent poleci do Shenzhen w Chinach. Weźmie tam udział w kolacji liderów APEC oraz wielostronnych rozmowach uczestników szczytu. W czwartek po południu spotka się z Xi Jinpingiem, a następnie odbędzie się roboczy lunch. Będzie to już trzecia w tym roku dwustronna rozmowa przywódców obu mocarstw.

USA, Rosja i Chiny rozmawiają o broni jądrowej. Stanowisko Pekinu

Przedstawiciel administracji Donalda Trumpa nazwał zaplanowane spotkanie trzech przywódców „punktem wyjścia” do kolejnych negocjacji. Po raz pierwszy na szczeblu liderów państw omówiona zostanie kwestia zmniejszenia arsenałów nuklearnych USA, Rosji i Chin. Urzędnik zwrócił uwagę, że chiński arsenał jądrowy rozbudowywany jest najszybciej na świecie. W jego ocenie Pekin powinien zatem rozpocząć rozmowy dotyczące ograniczenia zbrojeń.

Biały Dom zaznaczył jednocześnie, że w programie wizyty nie znalazło się osobne spotkanie Trumpa z Putinem. Nie przewidziano także rozmowy amerykańskiego prezydenta z północnokoreańskim przywódcą Kim Dzong Unem.

Elon Musk leci z Donaldem Trumpem do Chin. Jaka będzie jego rola?

Według informacji przekazanych przez amerykańskich urzędników Donaldowi Trumpowi podczas podróży do Chin będzie towarzyszył Elon Musk. Nie przewidziano natomiast udziału innych przedstawicieli oficjalnej delegacji biznesowej. Amerykańscy przedsiębiorcy będą jednak obecni na szczycie biznesowym organizowanym w ramach APEC.

Urzędnicy Białego Domu zastrzegli przy tym, że Elon Musk nie będzie uczestniczył ani w rozmowach Trumpa z Putinem i Xi Jinpingiem, ani w osobnym spotkaniu prezydentów USA i Chin.

Rozmowy handlowe Donalda Trumpa i Xi Jinpinga. Chodzi o metale ziem rzadkich i chipy

Głównym celem dwustronnych rozmów Donalda Trumpa i Xi Jinpinga będzie ocena realizacji dotychczasowych ustaleń w sprawach handlowych. Przedstawiciel administracji USA przyznał, że dostawy chińskich metali ziem rzadkich oraz produktów pochodnych do Stanów Zjednoczonych są mniejsze od oczekiwań Waszyngtonu. Właśnie dlatego podczas poprzedniej wizyty Xi Jinpinga w Waszyngtonie zawieszenie wojny handlowej przedłużono o dwa miesiące, a nie o sześć, jak wcześniej zakładano. Urzędnik przewiduje, że Trump powróci do tego zagadnienia podczas rozmowy z chińskim prezydentem. Nie spodziewa się jednak żadnych zapowiedzi dotyczących modyfikacji ceł.

Odnosząc się do sytuacji amerykańskiej firmy Nvidia, przedstawiciel administracji stwierdził, że nie powinna ona mieć wpływu na przebieg podróży Trumpa. Zaznaczył też, że Waszyngton nie negocjuje z Pekinem ograniczeń eksportowych wprowadzonych przez USA, ponieważ są one związane z bezpieczeństwem narodowym.

Urzędnik poinformował również, że amerykańskie władze zamierzają wyeliminować luki w obowiązujących regulacjach, które umożliwiały nielegalny transport zaawansowanych chipów AI do Chin. Jego zdaniem zaostrzenie przepisów nie powinno wywołać działań odwetowych ze strony Pekinu. Przypomniał, że same Chiny oficjalnie wprowadzają ograniczenia dotyczące sprowadzania amerykańskich układów scalonych.