• Masowa obecność rybików cukrowych w łazienkach zwiastuje problem ze zbyt dużą wilgotnością powietrza.

• Choć te srebrzyste insekty są niegroźne dla człowieka, potrafią niszczyć tapety i bywają uciążliwe dla domowników.

• Zamiast sięgać po szkodliwą chemię, można zastosować prosty domowy sposób na skuteczne pozbycie się tych owadów.

• Sprawdź niezawodny trik z użyciem jednego składnika, który w jedną noc wyeliminuje rybiki z mieszkania.

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Skąd biorą się rybiki cukrowe w łazience? Przyczyny obecności owadów

W mieszkaniach bytuje wiele rozmaitych insektów, które szczególnie jesienią szukają schronienia w ciepłych budynkach. W naszych łazienkach najczęściej można natknąć się na rybiki cukrowe, którym do rozwoju najbardziej sprzyjają chłód i duża wilgoć. Zdaniem specjalistów pojawienie się tych owadów to wyraźny sygnał, że w pomieszczeniu utrzymuje się zbyt wysoka wilgotność powietrza.

Te małe insekty o podłużnym ciele mają zazwyczaj srebrny bądź przezroczysty kolor. Z biologicznego punktu widzenia nie zalicza się ich do szkodników, gdyż rybiki cukrowe nie gryzą ludzi ani zwierząt i nie przenoszą żadnych groźnych chorób. Ich obecność w łazience może jednak prowadzić do pewnych strat materialnych. Rozbudowane kolonie potrafią podgryzać i niszczyć tapety oraz rozmaite przedmioty z papieru. Ponadto lokatorzy po prostu nie chcą dzielić przestrzeni z drobnymi owadami, które nieustannie chowają się w najróżniejszych szczelinach.

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Domowy sposób na rybiki cukrowe. Pułapka z miodu i papieru pod wanną

Wyeliminowanie tych owadów z mieszkania przebiega znacznie szybciej i łatwiej niż walka z innymi szkodnikami. Fachowcy odradzają jednak stosowanie chemicznych odstraszaczy czy gotowych trutek na rzecz metod domowych. Najlepszym rozwiązaniem jest lepka pułapka, do której można wykorzystać kupiony w sklepie lep na mole spożywcze albo przygotować ją własnoręcznie. Wystarczy posmarować miodem zwykłą kartkę papieru i włożyć taką przynętę na noc pod wannę. Słodki zapach przyciągnie insekty, a gęsta substancja trwale je unieruchomi, dzięki czemu rano pozostanie nam tylko wyrzucenie pełnej pułapki. Przy większej inwazji zabieg ten należy regularnie powtarzać. Kartki warto wykładać w miejscach żerowania, czyli przy szparach podłogowych oraz w pobliżu rur, ponieważ owady wchodzą do mieszkań głównie przez piony wentylacyjne i instalacyjne.

Podczas zwalczania tych insektów trzeba wystrzegać się kilku powszechnych błędów. Przede wszystkim nie wolno bagatelizować problemu i czekać, aż owady same znikną, bo populacja rybików cukrowych może się błyskawicznie powiększyć. Z kolei używanie agresywnej chemii bez wcześniejszego zlikwidowania źródła wilgoci daje jedynie krótkotrwały efekt i nie usuwa głównej przyczyny kłopotów. Zdecydowanie lepiej jest dokładnie uszczelnić wszelkie pęknięcia w podłogach oraz ścianach, odcinając owadom drogę do środka, a także regularnie sprzątać trudno dostępne zakamarki.