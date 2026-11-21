W mediach społecznościowych dużą popularnością cieszy się obecnie historia z czasów zaciętej walki o prezydenturę w 2005 roku. Dziennikarz Igor Zalewski opublikował w serwisie X nagranie, w którym przybliża kulisy rzekomego spięcia między ówczesnymi kandydatami Platformy Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości. Wspomniana sytuacja z udziałem Donalda Tuska oraz Lecha Kaczyńskiego została wcześniej szczegółowo zrelacjonowana przez Grzegorza Jankowskiego w jego książce zatytułowanej „Fakt. Tak było naprawdę”.

Debata prezydencka 2005. Donald Tusk wylał kawę na Lecha Kaczyńskiego

Latem 2005 roku doszło do spotkania w siedzibie dziennika „Fakt”, które mogło przesądzić o wyniku nadchodzących wyborów prezydenckich. Zanim jednak dwaj główni rywale, Lech Kaczyński oraz Donald Tusk, rozpoczęli właściwą dyskusję, ówczesny redaktor naczelny gazety Grzegorz Jankowski zaprosił ich na gorącą kawę dla rozluźnienia atmosfery. Kandydat PiS, który słynął z zamiłowania do tego napoju, swobodnie rozmawiał w spokojnym nastroju, lecz sielanka nie trwała długo. W pewnej chwili lider PO niespodziewanie wstał i wykonał na tyle niezdarny ruch, że cała zawartość filiżanki z gorącą kawą wylądowała bezpośrednio na Lechu Kaczyńskim, brudząc jego krawat, koszulę oraz marynarkę.

„Lecha Kaczyńskiego to niesamowicie rozsierdziło, chciał wyjść, ledwo do uspokojono. Podczas całej debaty był rozsierdzony, nie mógł się za bardzo skoncentrować, był taki wybity z rytmu przez to oblanie kawą” - relacjonował Igor Zalewski, po czym uzupełnił swoją wypowiedź o kolejne szczegóły.

- Jankowski twierdzi, że już po wszystkim, kiedy Lech Kaczyński opuścił redakcję, to Tusk wyjawił, że to nie był nieszczęśliwy wypadek, to było celowe zagranie, które miało wyprowadzić Lecha Kaczyńskiego z równowagi. To zagranie okazało się skuteczne, jeżeli chodzi o debatę, nieskuteczne w szerszym wymiarze, bo to jednak Donald Tusk przegrał te wybory