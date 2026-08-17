Donald Tusk ma trzy emerytury. Oprócz nich co miesiąc dostaje ponad 20 tys. zł pensji

Mimo sprawowania stanowiska szefa rządu, Donald Tusk regularnie pobiera świadczenia emerytalne, a jego świeżo ujawnione oświadczenie majątkowe rzuca nowe światło na zarobki szefa rządu.

Jak dowiadujemy się z dokumentu, domowy budżet premiera zasilają aż trzy emerytury, z czego część pochodzi z zagranicznych instytucji.

Sprawdzamy, na jakie konkretnie kwoty może liczyć Donald Tusk w związku ze świadczeniami, ile wynosi jego obecna pensja miesięczna oraz na co pozwalają polskie przepisy w kwestii pracy emerytów.

Donald Tusk ukończył w kwietniu 69 lat. Choć polityk od jakiegoś czasu jest uprawniony do pobierania emerytury, nie zrezygnował z kariery zawodowej. Najnowsze dane z oświadczenia majątkowego pokazują, że polski ZUS nie jest jedynym miejscem, z którego premier otrzymuje pieniądze.

Trzy emerytury Donalda Tuska z ZUS i zagranicy

Z dokumentu uwzględniającego stan na 31 grudnia 2025 r. wynika, że szef rządu jest beneficjentem trzech odrębnych świadczeń emerytalnych.

Najbardziej lukratywna z nich wiąże się z pracą w strukturach europejskich i została opisana jako „Emerytura Komisji Europejskiej”. W całym ubiegłym roku Donald Tusk zainkasował z jej tytułu 71 282,78 euro.

Kolejne środki zapewnia mu polski ZUS. W 2025 r. przyniosły one premierowi 144 423,77 zł, co przekłada się na nieco ponad 12 tys. zł każdego miesiąca.

Donald Tusk może ponadto liczyć na świadczenie z Belgii, które w ubiegłym roku osiągnęło poziom 2504,50 euro.

Gdy przeliczymy kwoty pobierane w europejskiej walucie, dowiemy się, że łącznie trzy emerytury w 2025 r. dały Tuskowi kwotę między 450 a 457 tys. zł. Średnio wychodzi około 38 tys. zł na miesiąc. Trzeba pamiętać, że kwota ta jest obliczona na podstawie rocznych zarobków i walutowego przewalutowania, nie będąc stałą comiesięczną transzą.

Do emerytur Donald Tusk dolicza pensję szefa rządu

To wciąż nie zamyka listy wpływów na konto Donalda Tuska. Praca w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w 2025 r. zapewniła mu kwotę 294 977,52 zł. Równa się to średnio zarobkom na poziomie 24,6 tys. zł miesięcznie.

Dodatkowo na koncie szefa rządu znalazło się 47 603,76 zł diety parlamentarnej. W tym wypadku 36 tys. zł stanowiła kwota wolna od podatku. Oświadczenie wykazuje też dochody z praw autorskich, sięgające 11 625,33 zł, oraz odsetki z oszczędności, które dały 181 euro.

Suma wszystkich wykazanych dochodów Donalda Tuska w 2025 r. zamknęła się w kwocie 498 630,38 zł oraz 73 968,28 euro. Przeliczając tę kwotę z czerwcowego zestawienia kursów walut, dochód premiera za miniony rok wyniósł około 812 tys. zł. Na przestrzeni roku to średnio prawie 68 tys. zł co miesiąc z różnych źródeł.

Emeryt Donald Tusk może łączyć pobieranie świadczeń i pensję premiera

Polskie prawo nie zabrania czerpania korzyści ze świadczeń emerytalnych w momencie, gdy jest się zatrudnionym. Zakład Ubezpieczeń Społecznych podkreśla, że mężczyźni po 65. roku życia z reguły mogą dodatkowo zarabiać na swojej emeryturze – bez konsekwencji w postaci mniejszych przelewów czy zawieszenia uprawnień.

Z uwagi na datę urodzin (22 kwietnia 1957 r.), Donald Tusk osiągnął oficjalny wiek emerytalny przed trzema laty. Mimo to, zachowując trzy świadczenia, polityk dalej pobiera pensję ze swojej posady Prezesa Rady Ministrów.

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