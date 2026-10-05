Karol i Marta Nawroccy hucznie powitani na Filipinach. To pierwsza taka wizyta w historii

Prezydent Karol Nawrocki oraz pierwsza dama Marta Nawrocka zapisują się w kartach historii , odbywając pierwszą podróż polskiej głowy państwa na Filipiny.

, odbywając pierwszą podróż polskiej głowy państwa na Filipiny. Oficjalna ceremonia w Manili zwiastuje nowy etap we wzajemnych relacjach, w których kluczową rolę odegrają rozmowy o gospodarce i bezpieczeństwie.

Ta strategiczna wyprawa do Azji Południowo-Wschodniej ma przynieść wymierne korzyści dla polskiej dyplomacji oraz wzmocnić długofalową współpracę międzynarodową.

Karol Nawrocki oraz jego małżonka Marta Nawrocka są już obecni na Filipinach. W poniedziałek zainaugurowano oficjalny program pobytu polskiej pary prezydenckiej w Manili.

Po opuszczeniu samolotu delegacja z Polski została podjęta z najwyższymi honorami przez lokalnych gospodarzy oraz wojskową asystę. To wydarzenie o bezprecedensowym charakterze, ponieważ nigdy wcześniej urzędujący prezydent RP nie odwiedził Filipin.

Karol Nawrocki i Marta Nawrocka rozpoczęli wizytę na Filipinach

W trakcie swojego pobytu w Azji, Karol Nawrocki usiądzie do stołu rozmów z prezydentem Ferdinandem Marcosem Jr. Główne osie dyskusji obu polityków skupią się na zagadnieniach związanych z obronnością, wymianą handlową oraz zacieśnianiem politycznych więzów pomiędzy Polską a Filipinami.

Głowie państwa na każdym kroku towarzyszy Marta Nawrocka. Pierwsza dama aktywnie angażuje się w państwowe uroczystości, wspierając swojego męża podczas zaplanowanych punktów programu.

Przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP zwracają uwagę, że obecność na Filipinach ma ogromne znaczenie dla umacniania polskiej pozycji w krajach Azji Południowo-Wschodniej.

Żaklina Skowrońska pokazała nagranie z powitania Karola Nawrockiego

Kulisy uroczystego lądowania polskiej delegacji zaprezentowała internautom Żaklina Skowrońska, związana z Kancelarią Prezydenta RP. Na swoim profilu na platformie X udostępniła krótki materiał wideo obrazujący powitanie Karola i Marty Nawrockich na lotnisku w Manili.

„Para Prezydencka pięknie przywitana na Filipinach” – napisała przy filmie.

Para Prezydencka pięknie przywitana na Filipinach🇵🇭 https://t.co/KaxAKHYSsJ— Żaklina Skowrońska (@zaklinaskowron) October 5, 2026

Trzy dni oficjalnej wizyty prezydenta. Harmonogram pobytu na Filipinach

Zasadnicza część dyplomatycznej misji Karola i Marty Nawrockich przewidziana jest od wtorku, 6 października do czwartku, 8 października. Niezwykle napięty grafik obejmuje polityczne szczyty, spotkania biznesowe oraz bezpośrednie rozmowy z przedstawicielami Polonii.

We wtorkowy poranek prezydent złoży kwiaty przed pomnikiem José Rizala, po czym państwo Nawroccy udadzą się do Pałacu Malacañang na uroczyste przywitanie przez Ferdinanda Marcosa Jr. wraz z małżonką. Na ten dzień zaplanowano również spotkanie przywódców w cztery oczy, obrady delegacji narodowych, wystąpienie dla dziennikarzy oraz uroczysty bankiet.

Środowa część wizyty zdominuje tematyka gospodarki i nowoczesnych technologii. Głowa państwa oficjalnie zainauguruje V Polsko-Filipiński Szczyt Biznesowy IT, spotka się z uczestnikami lokalnego hackathonu oraz wygłosi prelekcję dla studentów Uniwersytetu Katolickiego im. Świętego Tomasza. Zwieńczeniem dnia będzie wieczorny bankiet dla inwestorów, miejscowej Polonii i osób zasłużonych dla obustronnych relacji.

Ostatni dzień azjatyckiej podróży, przypadający na czwartek, upłynie pod znakiem wizytacji w bazie lotniczej im. płk. J. Villamora. Prezydent będzie tam podziwiał śmigłowce Black Hawk, wyprodukowane przez zakłady PZL Mielec, które na co dzień służą w filipińskich siłach powietrznych.

Kancelaria Prezydenta po raz kolejny przypomina, że to historyczny, pierwszy przylot urzędującej głowy naszego państwa w te rejony. Chociaż stosunki dyplomatyczne między Warszawą a Manilą trwają bez przerw od 1973 roku, obecna podróż ma przynieść konkretny przełom, ułatwiając polskim przedsiębiorcom ekspansję na rynki Azji Południowo-Wschodniej.

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