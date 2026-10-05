Donald Tusk przeszedł na czerwonym. Doradca prezydenta chce mandatu

Podczas rozmowy z reporterką TVN24, premier Donald Tusk został uchwycony przez kamerę w momencie przechodzenia przez jezdnię na czerwonym świetle.

Sytuację szybko wyłapał doradca prezydenta, Alvin Gajadhur, który w mediach społecznościowych zasugerował, że szef rządu powinien otrzymać mandat za to wykroczenie.

Teraz pojawia się pytanie, czy ten incydent drogowy, wykorzystany przez oponenta politycznego, przyniesie konkretne skutki prawne dla premiera, czy też szybko zniknie z nagłówków portali informacyjnych.

W poniedziałek szef rządu odpowiadał na pytania dziennikarki TVN24, które dotyczyły marcowych rozmów Władysława Kosiniaka-Kamysza z Donaldem Trumpem. Donald Tusk wyjaśnił, że dyskusja nie toczyła się wokół amerykańskich baz wojskowych, a dotyczyła głównie polskich spraw wewnętrznych.

Internauci i politycy zwrócili jednak uwagę na inny szczegół. Krótkie wideo pokazuje, jak premier w trakcie udzielania wywiadu wchodzi na przejście dla pieszych. W kadrze wyraźnie widać, że sygnalizator nadaje w tym czasie sygnał czerwony.

Doradca prezydenta komentuje wpadkę Tuska

Nagranie szybko udostępnił w serwisie X Alvin Gajadhur, obecny doradca prezydenta Karola Nawrockiego. W przeszłości pełnił on funkcję ministra infrastruktury oraz Głównego Inspektora Transportu Drogowego.

Gajadhur nie powstrzymał się od wymownego komentarza, dołączonego do udostępnionego nagrania:

„Panie Premierze @donaldtusk, jak tak można??? 😱 Przechodzi Pan na czerwonym świetle‼️ Chyba powinien być mandat, prawda @PolskaPolicja?”

Na udostępnionym urywku widać logo stacji TVN24. To właśnie podczas tej rozmowy premier odpowiadał na zadawane pytania, odnosząc się do spotkania ministra obrony narodowej z byłym prezydentem USA.

Tusk komentuje spotkanie Kosiniaka-Kamysza z Trumpem

Merytoryczna część wypowiedzi dotyczyła istotnych kwestii politycznych. Tusk przyznał, że minister Kosiniak-Kamysz poinformował go o swoich kontaktach z Trumpem już w marcu, jednak szef rządu odmówił zdradzenia konkretów z tych rozmów.

– To zbyt ciekawa rozmowa, żeby o niej publicznie mówić – – Rozmowa miała dyskrecjonalny charakter i dlatego czuję się zobowiązany do dyskrecji. Dotyczyła raczej sytuacji wewnętrznej w Polsce, tak bym powiedział najdelikatniej.

Panie Premierze @donaldtusk, jak tak można??? 🫣 Przechodzi Pan na czerwonym świetle ‼️ Chyba powinien być mandat, prawda @PolskaPolicja? https://t.co/Ffz79D5rHI— Alvin Gajadhur (@AlvinGajadhur) October 5, 2026

Materiał wideo jednoznacznie dokumentuje moment, w którym Donald Tusk pokonuje pasy na czerwonym świetle. Tego typu wykroczenie drogowe może skutkować mandatem karnym dla pieszego w kwocie 200 złotych. Polskie prawo drogowe bezwzględnie nakazuje przestrzeganie wskazań sygnalizacji świetlnej, nawet w sytuacji braku nadjeżdżających pojazdów czy całkowicie pustej drogi. Czerwone światło oznacza bezwzględny zakaz wejścia na pasy i konieczność poczekania na zmianę sygnału.

Poniżej galeria zdjęć: Donald Tusk na Campusie

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