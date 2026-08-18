Zatrzymanie narkotykowe w Świecku i Łodzi. Ponad 30 kilogramów substancji w mieszkaniu 42-latka

Kontynuacja śledztwa w sprawie łódzkiej transakcji narkotykowej

Działania funkcjonariuszy są kontynuacją sprawy, o której informowano już w styczniu 2026 roku. Wówczas policjanci interweniowali podczas transakcji narkotykowej w Łodzi, zabezpieczając między innymi marihuanę, substancje psychotropowe oraz tabletki MDMA. Zebrane w trakcie trwającego postępowania informacje pozwoliły mundurowym na zaplanowanie kolejnych kroków. 14 sierpnia 2026 roku funkcjonariusze z Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową, Wydziału Kryminalnego oraz Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego podjęli akcję na podstawie postanowienia prokuratorskiego.

Zatrzymanie 42-letniego kierowcy w miejscowości Świecko

Policjanci udali się do miejscowości Świecko, gdzie według ich ustaleń mógł przemieszczać się mężczyzna powiązany z przestępczością narkotykową. Funkcjonariusze zatrzymali do kontroli wytypowany samochód marki Peugeot, za którego kierownicą siedział 42-latek. Podczas przeszukania pojazdu policjantów wspierali funkcjonariusze Urzędu Celno-Skarbowego. W samochodzie znaleziono i zabezpieczono między innymi routery oraz urządzenia przeznaczone do komunikacji Wi-Fi i korzystania z aplikacji internetowych.

Znaczne ilości narkotyków ukryte w łódzkim mieszkaniu

Po zatrzymaniu kierowcy mundurowi przystąpili do przeszukania mieszkania wynajmowanego przez 42-latka na terenie Łodzi. W różnych częściach lokalu, w tym w szafkach oraz zamrażarce, policjanci odnaleźli znaczne ilości nielegalnych substancji. Łącznie zabezpieczono ponad 30 kilogramów narkotyków, wśród których znajdowała się marihuana, amfetamina, morfina, MDMA oraz mefedron. Funkcjonariusze przejęli również nośniki danych oraz przedmioty, które mogły służyć do ważenia, porcjowania i pakowania środków odurzających.

Zarzuty dla zatrzymanego i tymczasowy areszt

Mężczyzna został przewieziony do policyjnej celi, a zabezpieczone substancje zostaną poddane szczegółowym badaniom laboratoryjnym w celu określenia ich dokładnego składu. 17 sierpnia 2026 roku zatrzymany usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających lub substancji psychotropowych. Za ten czyn grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Na wniosek organów ścigania sąd zdecydował o zastosowaniu wobec podejrzanego aresztu na okres 3 miesięcy. Policjanci informują, że sprawa ma charakter rozwojowy.

Źródło: Policja.pl