Ministerstwo Kultury żegna Jana Frycza. Przejmujący wpis resortu po śmierci aktora

Nie żyje Jan Frycz. Teatr Narodowy przekazał smutne wieści

Jan Frycz nie żyje. Aktor zmarł, mając 72 lata. Informację o jego odejściu przekazał za pośrednictwem Facebooka Teatr Narodowy w Warszawie. Z opublikowanego oświadczenia dowiadujemy się, że wybitny polski artysta odszedł 15 sierpnia, przebywając w rodzinnym domu, wśród najbliższych mu osób. Placówka zaznaczyła również, że aktor współpracował z nią w latach 1982-1983 oraz nieprzerwanie od 2006 roku, będąc aktywnym zawodowo aż do samej śmierci.

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Jana Frycza – wybitnego aktora teatralnego, filmowego i telewizyjnego.Stworzył niemal 200 kreacji aktorskich, zapisując się na trwałe w historii polskiego teatru i polskiej kultury.W 2015 roku został uhonorowany najwyższym… pic.twitter.com/CxiRFroDMS— Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (@kultura_gov_pl) August 17, 2026

Jan Frycz pożegnany przez polityków. "Pozostawił po sobie ogromne dziedzictwo"

Twórczość Jana Frycza spotykała się z uznaniem widzów od lat. Publiczność miała okazję podziwiać jego talent na deskach teatru, a także w licznych produkcjach filmowych i telewizyjnych. Nagła śmierć 72-latka wywołała smutek w wielu środowiskach, również politycznym. Odejście wybitnego aktora skomentowała Olga Semeniuk-Patkowska, reprezentująca Rozwój Plus. W swoim internetowym wpisie zaznaczyła, że krajowa kultura straciła wielką postać, która pozostawiła po sobie ogromne dziedzictwo oraz mnóstwo kultowych ról.

Swoim smutkiem podzielił się w sieci także Bogdan Zdrojewski. W swoim wpisie przypomniał, że zaledwie kilka miesięcy temu artysta obchodził 50-lecie pracy scenicznej. Polityk zwrócił uwagę, że zmarły współpracował z czołowymi polskimi reżyserami, takimi jak Lupa, Kutz czy Jarocki. W swoich słowach podkreślił ogromne zaangażowanie zmarłego aktora w pracę w Teatrze Narodowym w Warszawie oraz Starym w Krakowie.

Docenił również jego rzemiosło, odwagę w przyjmowaniu bardzo wymagających ról oraz mistrzostwo w długich i trudnych monologach. Zauważył także imponujący dorobek aktora w produkcjach filmowych oraz spektaklach dla Teatru Telewizji.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wspomina zmarłego Jana Frycza

Hołd wielkiemu aktorowi oddało również Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W opublikowanym komunikacie resort wyraził smutek z powodu straty artysty:

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Jana Frycza – wybitnego aktora teatralnego, filmowego i telewizyjnego. Stworzył niemal 200 kreacji aktorskich, zapisując się na trwałe w historii polskiego teatru i polskiej kultury. W 2015 roku został uhonorowany najwyższym odznaczeniem przyznawanym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Złotym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Do ostatnich chwil pozostawał aktywny zawodowo i związany z Teatrem Narodowym w Warszawie.Polska kultura poniosła wielką stratę. Rodzinie, bliskim, przyjaciołom oraz całemu środowisku teatralnemu składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Nie żyje Jan Frycz. Wybitny aktor miał 72 lata i pracował do ostatnich chwil