Donald Trump planował szczyt z Kim Dzong Unem. Przeszkodą okazał się program nuklearny

Szczegóły dotyczące niezrealizowanego szczytu z udziałem Donalda Trumpa i Kim Dzong Una ujawnił południowokoreański dziennik „Chosun Ilbo”, który oparł swój tekst na informacjach amerykańskiej gazety „Wall Street Journal”. Z publikacji wynika, że waszyngtońska administracja analizowała kilka wariantów mających doprowadzić do bezpośrednich rozmów obu liderów.

Amerykanie przygotowali niezwykle szeroką ofertę negocjacyjną. Wśród analizowanych opcji znalazło się oficjalne zakończenie wojny koreańskiej trwającej w latach 1950–1953. Ponadto Waszyngton dopuszczał publikację dokumentu, który nie wymagałby od Pjongjangu całkowitego rozbrojenia nuklearnego, choć jednocześnie nie dawałby Korei Północnej formalnego statusu mocarstwa atomowego.

Kim Dzong Un żądał od USA uznania północnokoreańskiego arsenału atomowego

W zamian za ustępstwa strona amerykańska liczyła na zredukowanie przez Pjongjang liczby testów rakietowych oraz prób jądrowych. Pod uwagę brano także stworzenie biur łącznikowych, co stanowiłoby wstęp do nawiązania oficjalnych relacji dyplomatycznych między oboma krajami.

Na przeszkodzie stanęły jednak twarde żądania Kim Dzong Una. Według ustaleń „Wall Street Journal” dyktator domagał się oficjalnego uznania Korei Północnej za państwo dysponujące bronią nuklearną. Chociaż szczegółowe postulaty Pjongjangu pozostają tajemnicą, spotkały się one ze zdecydowaną odmową Waszyngtonu.

Warto przypomnieć, że już w lutym 2026 roku północnokoreański lider uzależniał pokojową koegzystencję obu krajów od jednego elementu. Stany Zjednoczone musiałyby w pełni zaakceptować potencjał jądrowy Pjongjangu. Dyktator ostrzegał wówczas, że brak zgody na ten postulat oznacza, iż obydwa państwa czeka „wieczna konfrontacja”.

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Donald Trump wysłał list do Kim Dzong Una. Dyplomaci z Korei Północnej odrzucili korespondencję

Zabiegi mające na celu zorganizowanie kolejnego szczytu z przywódcą Korei Północnej trwają już od zeszłego roku. Donald Trump bezskutecznie próbował dodzwonić się do Kim Dzong Una, jednak brak reakcji nie zniechęcił go do dalszych działań dyplomatycznych.

W kolejnym kroku amerykański przywódca sporządził list, który urzędnicy Białego Domu wręczyli reprezentantom Korei Północnej przy ONZ w Nowym Jorku. Odpowiedź reżimu była jednak wyjątkowo lekceważąca. Przy okazji następnego spotkania na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych północnokoreański dyplomata rzucił przedstawicielowi USA nierozpakowaną kopertę z korespondencją.

Donald Trump zapowiada kolejne spotkanie z Kim Dzong Unem

Listopadowa wizyta amerykańskiego prezydenta w Azji zakończyła się ostatecznie bez rozmów z Kim Dzong Unem. Mimo tego niepowodzenia Donald Trump otwarcie deklaruje chęć zorganizowania takiego spotkania w przyszłości.

Podczas rozmowy ze stacją NBC News polityk podkreślił, że utrzymuje „dobre relacje z przywódcą Korei Północnej”, mimo że ostatnia próba zorganizowania szczytu zakończyła się fiaskiem. Amerykański prezydent rzucił również krótką zapowiedź. „Spotkamy się kiedyś”.

Ewentualny szczyt nie byłby pierwszym bezpośrednim kontaktem tych liderów, ponieważ w trakcie swojej pierwszej kadencji Donald Trump rozmawiał z dyktatorem trzy razy. Pierwszy szczyt odbył się w czerwcu 2018 roku w Singapurze, kolejny miał miejsce w lutym 2019 roku w Hanoi, natomiast trzecie spotkanie zorganizowano w czerwcu 2019 roku w strefie zdemilitaryzowanej dzielącej państwa koreańskie. Obecnie dalszy ciąg tych dyplomatycznych relacji stoi pod znakiem zapytania.