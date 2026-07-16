Rosyjskie myśliwce przechwycone nad Bałtykiem. Szef MON przekazał wiadomość

Z informacji opublikowanych w mediach społecznościowych przez szefa resortu obrony wynika, że Rosja ponownie bada skuteczność polskiej obrony przeciwlotniczej. Minister przekazał, że dyżurujące w Malborku polskie samoloty przejęły dwa rosyjskie myśliwce Su-30 operujące nad wodami Bałtyku. Zaznaczył również, że po udanej akcji piloci musieli zająć się dodatkowym zadaniem, jakim było przechwycenie maszyny rozpoznawczej Ił-20 w odległości około 30 km od Jastrzębiej Góry. Następnie eskortę nad rosyjskim samolotem przejęły siły powietrzne Szwecji. W żadnej z tych sytuacji obca jednostka nie przekroczyła granic polskiej przestrzeni powietrznej.

Rosjanie znowu testują możliwości naszych systemów OP. Para dyżurna polskich myśliwców z Malborka dokonała przechwycenia dwóch rosyjskich Su-30 nad Bałtykiem. Po zakończeniu tej operacji nasze załogi przekierowano na dodatkowe przechwycenie rosyjskiego samolotu rozpoznawczego…— Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) July 16, 2026

Podobne działania ze strony rosyjskiego lotnictwa powtarzają się w ostatnim czasie regularnie. Identyczne sytuacje miały miejsce zaledwie kilka dni wcześniej. Ostatnio musiano podjąć interwencję wobec myśliwców Su-30 lecących z obwodu królewieckiego, a także samolotu zwiadowczego Ił-20, który pojawił się na północ od wybrzeża w rejonie Ustki.