Donald Trump i Władimir Putin odbyli bardzo długą rozmowę. Padła propozycja konkretnej daty

Mateusz Kobyłka
Polska Agencja Prasowa
2026-04-29 20:59

Przywódcy Stanów Zjednoczonych i Federacji Rosyjskiej przeprowadzili niedawno ponad półtoragodzinną konwersację telefoniczną. Omawiano przede wszystkim ewentualne wstrzymanie ognia na froncie ukraińskim oraz napiętą sytuację na Bliskim Wschodzie. Z relacji doradcy rosyjskiego przywódcy wynika, że politycy dyskutowali również o irańskim programie nuklearnym i wspólnych inicjatywach gospodarczych.

i



Donald Trump i Władimir Putin o zawieszeniu broni w Ukrainie

Kwestia trwającego konfliktu zbrojnego za wschodnią granicą Polski zdominowała dyskusję obu przywódców. Gospodarz Kremla rzucił pomysł, aby wstrzymać działania zbrojne na terytorium Ukrainy na czas obchodów 9 maja, kiedy to Rosja celebruje pokonanie nazistowskich Niemiec i zakończenie drugiej wojny światowej. Jurij Uszakow przekazał, że przywódca Stanów Zjednoczonych zareagował na ten krok z dużym entuzjazmem. Doradca Władimira Putina zaznaczył ponadto, że w ocenie amerykańskiej głowy państwa zawarcie ostatecznego paktu pokojowego jest już na wyciągnięcie ręki. Amerykański polityk wezwał swojego rozmówcę do szybkiego działania, sugerując mu „mały rozejm” i wyrażając wiarę, że rosyjska głowa państwa ma moc, by to zrealizować.

Władimir Putin ocenia kroki USA wobec Iranu

Ważnym elementem politycznego dialogu stały się również napięcia na Bliskim Wschodzie oraz w rejonie Zatoki Perskiej. Rosyjski przywódca pozytywnie ocenił decyzję administracji waszyngtońskiej, która postanowiła wydłużyć okres zawieszenia broni w relacjach z Teheranem. Rozmówcy pochylili się w sposób szczególny nad problemem irańskich prób wzbogacania materiałów radioaktywnych. Z relacji amerykańskiego lidera wynika, że Moskwa zaoferowała chęć pomocy w rozwiązaniu tego nuklearnego kryzysu, jednak amerykański polityk zdecydowanie preferowałby, aby rosyjskie władze w pierwszej kolejności skoncentrowały całą swoją uwagę na jak najszybszym wygaszeniu działań wojennych u swoich sąsiadów.

Kulisy telefonicznej rozmowy na linii Waszyngton-Moskwa

W trakcie tej niezwykle długiej konwersacji nie zabrakło również wątków dotyczących przyszłej współpracy biznesowej oraz obiecujących inicjatyw w sektorze paliwowym. Przywódca Federacji Rosyjskiej wykorzystał tę okazję, by stanowczo potępić próbę pozbawienia życia Donalda Trumpa. Cały ten polityczny dialog miał miejsce w dobie gigantycznych napięć na arenie międzynarodowej, a dobór tematów wyraźnie sygnalizuje chęć poszukiwania bezpośrednich kompromisów w sprawach absolutnie fundamentalnych dla światowego bezpieczeństwa. Sam fakt, że obaj przywódcy poświęcili na wymianę poglądów aż tyle czasu, dobitnie pokazuje ich wspólne zainteresowanie w rozwiązywaniu największych globalnych problemów.

Parafianowicz: Orban zachowywał się jakby był lepszym kumplem Putina od Łukaszenki
putin
donald trump