Donald Trump i Władimir Putin o zawieszeniu broni w Ukrainie

Kwestia trwającego konfliktu zbrojnego za wschodnią granicą Polski zdominowała dyskusję obu przywódców. Gospodarz Kremla rzucił pomysł, aby wstrzymać działania zbrojne na terytorium Ukrainy na czas obchodów 9 maja, kiedy to Rosja celebruje pokonanie nazistowskich Niemiec i zakończenie drugiej wojny światowej. Jurij Uszakow przekazał, że przywódca Stanów Zjednoczonych zareagował na ten krok z dużym entuzjazmem. Doradca Władimira Putina zaznaczył ponadto, że w ocenie amerykańskiej głowy państwa zawarcie ostatecznego paktu pokojowego jest już na wyciągnięcie ręki. Amerykański polityk wezwał swojego rozmówcę do szybkiego działania, sugerując mu „mały rozejm” i wyrażając wiarę, że rosyjska głowa państwa ma moc, by to zrealizować.

Władimir Putin ocenia kroki USA wobec Iranu

Ważnym elementem politycznego dialogu stały się również napięcia na Bliskim Wschodzie oraz w rejonie Zatoki Perskiej. Rosyjski przywódca pozytywnie ocenił decyzję administracji waszyngtońskiej, która postanowiła wydłużyć okres zawieszenia broni w relacjach z Teheranem. Rozmówcy pochylili się w sposób szczególny nad problemem irańskich prób wzbogacania materiałów radioaktywnych. Z relacji amerykańskiego lidera wynika, że Moskwa zaoferowała chęć pomocy w rozwiązaniu tego nuklearnego kryzysu, jednak amerykański polityk zdecydowanie preferowałby, aby rosyjskie władze w pierwszej kolejności skoncentrowały całą swoją uwagę na jak najszybszym wygaszeniu działań wojennych u swoich sąsiadów.

Kulisy telefonicznej rozmowy na linii Waszyngton-Moskwa

W trakcie tej niezwykle długiej konwersacji nie zabrakło również wątków dotyczących przyszłej współpracy biznesowej oraz obiecujących inicjatyw w sektorze paliwowym. Przywódca Federacji Rosyjskiej wykorzystał tę okazję, by stanowczo potępić próbę pozbawienia życia Donalda Trumpa. Cały ten polityczny dialog miał miejsce w dobie gigantycznych napięć na arenie międzynarodowej, a dobór tematów wyraźnie sygnalizuje chęć poszukiwania bezpośrednich kompromisów w sprawach absolutnie fundamentalnych dla światowego bezpieczeństwa. Sam fakt, że obaj przywódcy poświęcili na wymianę poglądów aż tyle czasu, dobitnie pokazuje ich wspólne zainteresowanie w rozwiązywaniu największych globalnych problemów.