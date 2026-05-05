Dominika Chorosińska błaga o ratunek. „Proszę o modlitwę i wsparcie”

Apel Dominiki Chorosińskiej o ratunek dla Jacka Kurzępy

Znana posłanka prosi o wsparcie finansowe dla zmagającego się z rakiem prof. Jacka Kurzępy.

Dawny parlamentarzysta i socjolog nie jest w stanie samodzielnie sfinansować kosztownego leczenia onkologicznego.

W internecie utworzono oficjalną zbiórkę, a Dominika Chorosińska nawołuje do finansowej mobilizacji i modlitwy.

W mediach społecznościowych pojawił się nagły apel Dominiki Chorosińskiej, obok którego internauci nie przeszli obojętnie. Posłanka zawnioskowała o pilną pomoc dla profesora Jacka Kurzępy, z którym w poprzedniej kadencji zasiadała w sejmowych ławach.

Parlamentarzystka w swoim wpisie nie ukrywa, że sytuacja zdrowotna jej kolegi jest dramatyczna. Zaapelowała do swoich obserwatorów nie tylko o wpłaty na konto zbiórki, ale również o duchowe wsparcie i modlitwę za powrót do zdrowia byłego posła.

— Kochani, mój serdeczny kolega z ławy poselskiej zeszłej kadencji — profesor Jacek Kurzępa potrzebuje pomocy. Proszę Was o modlitwę i wsparcie finansowe — napisała Dominika Chorosińska.

— Jacek to wspaniały człowiek, z sercem na dłoni. Zawsze pomagał innym, dziś sam potrzebuje pomocy — dodała.

Działacz na rzecz młodzieży potrzebuje pilnej pomocy

W opublikowanym komunikacie Dominika Chorosińska przypomniała zasługi chorego polityka, podkreślając jego wieloletnie zaangażowanie w sprawy społeczne. Zwróciła szczególną uwagę na to, że Jacek Kurzępa przez długi czas poświęcał się pomocy młodzieży, a obecnie sam wymaga pilnego ratunku ze strony innych.

Do internetowego apelu dołączono bezpośredni odnośnik do zbiórki funduszy, które mają pokryć koszty wymagającego leczenia onkologicznego. Prośba posłanki błyskawicznie obiegła internet, a użytkownicy mediów społecznościowych chętnie udostępniają post na swoich profilach.

— Kochani, całe życie działałem dla dobra Polski, dziś proszę Was o odrobinę serca — napisał profesor.

Jacek Kurzępa walczy o życie. Uruchomiono wpłaty na Zrzutka.pl

O swojej tragicznej sytuacji opowiedział w internecie również sam poszkodowany, publikując niezwykle przejmującą wiadomość. Jacek Kurzępa zaznaczył, że przez całe swoje życie zawodowe skupiał się na służbie publicznej i wspieraniu potrzebujących, a dziś to on zmuszony jest prosić o odrobinę ludzkiej życzliwości.

W celu zgromadzenia odpowiednich środków na platformie Zrzutka.pl otwarto specjalną skarbonkę dedykowaną kosztom terapii nowotworowej. W opisie akcji charytatywnej zaznaczono jednoznacznie, że zebrane pieniądze umożliwią kontynuację walki z wyniszczającą organizm chorobą.

Internauci reagują na chorobę byłego parlamentarzysty

Szybkie rozprzestrzenianie się wpisu Dominiki Chorosińskiej udowadnia, że internetowe platformy potrafią błyskawicznie zmobilizować społeczeństwo do realnego działania. W obliczu takich dramatów każda, nawet najmniejsza aktywność w sieci, ma kolosalne znaczenie dla ratowania ludzkiego życia.

Kryzysowa sytuacja wywołała ogromne poruszenie wśród użytkowników portali społecznościowych, ponieważ dotyka osoby powszechnie kojarzonej z aktywnością w przestrzeni publicznej. Dominika Chorosińska otwarcie wezwała do solidarności, prosząc, aby w tym najtrudniejszym momencie nie pozostawiać byłego posła bez cienia nadziei.

