Gawkowski oburzony po śmierci posła Litewki. Reaguje na fałszywe doniesienia

Tłumy na państwowym pogrzebie w Sosnowcu

Uroczystości pogrzebowe Łukasza Litewki zorganizowano w Sosnowcu i miały one status państwowy. Mszę w kościele pw. św. Joachima celebrował biskup Artur Ważny. W ostatnim pożegnaniu wzięło udział wielu polityków z różnych ugrupowań. Na miejscu zjawili się m.in. marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, premier Donald Tusk, wicepremier Krzysztof Gawkowski, a także posłanki Lewicy: Anna Maria Żukowska, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk i Katarzyna Kotula. Obecni byli również Maciej Konieczny, Grzegorz Płaczek z Konfederacji oraz Mariusz Błaszczak reprezentujący Prawo i Sprawiedliwość. Nie zabrakło prezydenta Karola Nawrockiego i jego małżonki Marty. Głowa państwa uhonorowała zmarłego posła, nadając mu pośmiertnie Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski.

Śledztwo w sprawie wypadku i plaga dezinformacji

Okoliczności śmierci polityka wciąż bada prokuratura. Śledczy zgromadzili bogaty materiał dowodowy, w tym części uszkodzonego samochodu i roweru, a także przedmioty osobiste znalezione na miejscu wypadku. Niestety, wkrótce po tragedii w internecie zaczęły krążyć plotki i fałszywe wiadomości. Co gorsza, oszuści zaczęli organizować nielegalne zbiórki pieniędzy, podszywając się pod fundację założoną przez zmarłego posła.

Partnerka zmarłego i minister Gawkowski zabierają głos

Na falę kłamstw i teorii spiskowych zareagowała partnerka Łukasza Litewki, Natalia. Za pośrednictwem Instagrama wyraziła swoje oburzenie i poprosiła internautów o zaprzestanie powielania niesprawdzonych doniesień. Jej apel dotarł do ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego, który na co dzień zajmuje się zwalczaniem dezinformacji. Wicepremier zdecydowanie skrytykował rozsiewanie fake newsów na temat tragicznej śmierci posła.

Niewiele jest rzeczy bardziej skandalicznych niż żerowanie na tragedii! Dezinformacja może mieć różne oblicza, a ta dotycząca śmierci Łukasza Litewki jest po prostu obrzydliwa i rani jego rodzinę oraz przyjaciół. Nie dajmy się nabrać oszustom i innym szarlatanom! W sieci pojawiło się szereg teorii spiskowych, samozwańczych grup, które zajmują się „ustalaniem prawdy” czy organizują fałszywe zbiórki na #teamLitewka. Bądźcie czujni, weryfikujcie informacje, sprawdzajcie oficjalne komunikaty służb, a przede wszystkim szanujcie pamięć o Łukaszu i spokój jego bliskich! - napisał minister cyfryzacji na portalu X.

CZARZASTY ŻEGNA ŁUKASZA LITEWKĘ