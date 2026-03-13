Dom Przemysława Czarnka robi wrażenie, gdy patrzy się z ulicy. A jaki jest w środku? Nietypowe pamiątki

Okazały dom wiceprezesa Prawa i Sprawiedliwości znajduje się na obrzeżach Lublina. Polityk spędził w tym mieście lata szkolne i studenckie, ale po latach w mieście trafił na przedmieścia, gdzie jest większa cisza i spokój. Nieruchomość o powierzchni 220 metrów kwadratowych wyceniano na około milion złotych, co potwierdzały oświadczenia majątkowe polityka. Przemysław Czarnek poinformował jednak swego czasu w jednym z wywiadów, że w listopadzie 2023 roku przepisał nieruchomość na żonę.

Nowoczesny dworek Przemysława Czarnka pod Lublinem

Budynek swoim wyglądem mocno nawiązuje do popularnej na początku dwudziestego pierwszego wieku architektury dworkowej. Frontową część domu zdobi ganek oparty na kolumnach. Wrażenie tradycyjnego dworu potęgują specjalne podziały w oknach, które tworzą efekt drobnych szybek. Z kolei użytkowe poddasze doświetlają wkomponowane w połać dachu lukarny. Obecnie powierzchnię dachową pokrywają nowoczesne panele fotowoltaiczne. Parlamentarzysta zdradził niedawno w wywiadzie medialnym plany demontażu tej instalacji słonecznej ze względu na dostrzeżone mankamenty systemu.

CZYTAJ: Przemysław Czarnek wytłumaczył się z własnej fotowoltaiki na dachu

Wnętrza domu Przemysława Czarnka skrywają stare meble

Aranżacja pomieszczeń idealnie koresponduje z zewnętrznym charakterem bryły z przełomu wieków. Przestrzeń wypełniają jasne barwy ścian oraz solidne drewniane parkiety. Uwagę zwracają bogato zdobione ramy okienne, gdzie klasyczne firany łączą się z ciężkimi i niezwykle masywnymi zasłonami. Salon polityka obfituje w różnorodne elementy dekoracyjne i pamiątki.

Przestrzeń nad kominkiem zdobi elegancki złoty zegar, a ściany pokrywają oprawione w złocone ramy obrazy. Właściciele zgromadzili także pokaźną kolekcję figurek aniołów, co potwierdza ich ogromne przywiązanie do przedmiotów z historią. Wiceprezes ugrupowania w przeszłości tak opisywał swoje domowe zbiory. Zdjęcia opisywanych pamiątek oraz detali architektonicznych prezentujemy w przygotowanym zestawieniu fotograficznym poniżej.

26