Karol Nawrocki ostro o projekcie SAFE. Prezydent uderza w rządzących

Orędzie prezydenta Nawrockiego

W trakcie swojego czwartkowego wystąpienia telewizyjnego prezydent Karol Nawrocki odniósł się bezpośrednio do kontrowersyjnego programu SAFE. Głowa państwa w mocnych słowach skrytykowała obecną władzę, zarzucając jej brak chęci do merytorycznego dialogu w sprawach obronności i świadome budowanie politycznych podziałów wokół bezpieczeństwa.

Projekt SAFE budził wiele pytań i wątpliwości. Dlatego zwołałem specjalne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego w tym temacie. Odbyłem szereg spotkań i rozmów z ekspertami oraz z proponowałem specjalne poprawki do tej ustawy. W procesie legislacyjnym uznałem za konieczne przyjęcie drogi szerokiego, ponadpartyjnego dialogu. Niestety odrzucono zasadniczą część proponowanych zmian. Rządzący wybrali wariant konfrontacji. A nie rozmowy. Więcej, postanowiono tę sprawę wykorzystać do eskalacji społecznej polaryzacji i budowania podziałów między Polakami. To wyjątkowo szkodliwe i trzeba to powiedzieć jasno. Nie mogę. Musi tu przyjść opamiętanie i zrozumienie, że rujnowanie porozumień przez zasadniczych kwestiach to działanie wbrew interesowi Polski. Cieszyć się z tego mogą jedynie nasi wrogowie. Szanowni Państwo, mechanizm sejf jest ogromnym kredytem zagranicznym, zaciągany na 45 lat w obcej walucie. (...) Przedstawiłem więc realną alternatywę dla euro kredytu. Są to: Polski SAFE. 0%. Czyli koncepcja Polskiego Funduszu Inwestycji Obronnych. Ten projekt ustawy. Jest już w Sejmie. Powinien on być jak najszybciej procedowany. Partyjna zapalczywość i przewlekanie debaty o tej dobrej propozycji szkodzi polskiej armii i polskiemu bezpieczeństwu - mówił Karol Nawrocki.

Nawrocki powiedział, że podjął decyzję, by nie podpisywać ustawy, która pozwala na zaciągnięcie przez Polskę pożyczki w ramach SAFE. - Nie podpiszę ustawy, która uderza w naszą suwerenność, niezależność, bezpieczeństwo ekonomiczne i militarne. W tym miejscu przestrzegam, że wszelkie próby zagranicznego zadłużania naszego kraju w sposób pozaprawne, tylnymi drzwiami - przekazał w orędziu.

Zasady wygłaszania orędzia w Polsce

Uroczyste przemówienia, z którymi najważniejsze osoby w państwie zwracają się do obywateli, noszą miano orędzia. Najczęściej ten format komunikacji wykorzystywany jest do omówienia bieżących zjawisk politycznych, ale równie często porusza istotne problemy o charakterze społecznym lub gospodarczym. Wystąpienia tego typu naturalnie towarzyszą kampaniom wyborczym oraz oficjalnym wizytom państwowym. Prawo do ich wygłaszania nie jest jednak zarezerwowane wyłącznie dla polityków, ponieważ z tej formy korzystają również przedstawiciele duchowieństwa, w tym papież i biskupi. Na polskim gruncie medialnym takie komunikaty transmitowane są zazwyczaj około godziny 20:00 na antenie TVP1, tuż po zakończeniu programu informacyjnego „19.30”. Równolegle przekaz ten emitowany jest o tej samej porze na falach Programu Pierwszego Polskiego Radia.