Tak wygląda dom Przemysława Czarnka. Wnętrza ociekają rzeźbami i złotem

Dom Przemysława Czarnka pod Lublinem

Były minister edukacji od wielu lat pozostaje silnie związany z Lubelszczyzną. To właśnie w stolicy tego regionu uczęszczał do II Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Jana Zamoyskiego, a następnie zdobył wyższe wykształcenie na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Obecnie wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości zamieszkuje na przedmieściach Lublina, gdzie znajduje się jego dom.

Dom polityka Prawa i Sprawiedliwości przypomina dworek szlachecki

Dom Przemysława Czarnka wyraźnie nawiązuje do popularnej na początku XXI wieku stylistyki współczesnego dworku. Najbardziej charakterystycznym elementem tej eleganckiej architektury jest ganek oparty na klasycznych kolumnach. To właśnie ten widoczny na pierwszy rzut oka detal architektoniczny jednoznacznie definiuje inspiracje, w jakich zaprojektowano budynek.

Zgodnie z informacjami udostępnianymi przez portal muratordom.pl, architektura dworkowa wyróżnia się ogromnym bogactwem wykończeń, co widać chociażby w specyficznej stolarce okiennej wyposażonej w profilowane szprosy imitujące tradycyjne i drobne przeszklenia. Kluczowym wymogiem tego nurtu jest również całkowite wykluczenie płaskich zadaszeń na rzecz klasycznych konstrukcji spadzistych. Nowoczesne dworki niemal zawsze posiadają zaadaptowane do celów mieszkalnych poddasze, co z kolei wymusza instalację lukarn, czyli specjalnych nadbudówek dachowych zapewniających naturalne światło na najwyższej kondygnacji.

Wnętrza domu Przemysława Czarnka zaskakują. Nie brakuje tam rzeźb i stylowego kominka

Aranżacja pomieszczeń idealnie wpisuje się w luksusowe trendy dominujące w polskich domach budowanych na początku lat 2000. Przestrzenie utrzymano w jasnej kolorystyce, są tam też słynne łuki. Gospodarze postawili na niezwykle bogate dekoracje oraz aranżacje okien z wykorzystaniem zasłon i wyrafinowanych firan. Każdy wolny kąt posiadłości wypełniają liczne obrazy, artystyczne rzeźby i drobne ozdoby. Centralnym punktem części dziennej jest reprezentacyjny kominek, na którym dumnie wyeksponowano kolekcję klasycznych zegarów oraz figurek, co tworzy spójną wizualnie całość opisaną w zamieszczonej poniżej galerii zdjęć.

