Długi weekend polityków. Jedni świętują w Gdańsku, inni duszą prawdziwki

Czerwcówka polityków. Małgorzata Kidawa-Błońska w Gdańsku na obchodach rocznicy wyborów z 1989 roku

Dla wielu osób czerwcowy weekend to czas wypoczynku, dla innych zwykły czas obowiązków. Podobnie wygląda to u polskich polityków. Pewna część reprezentantów naszej sceny politycznej spotkała się w Gdańsku. Zorganizowano tam uroczystości związane z 37. rocznicą częściowo wolnych wyborów parlamentarnych, zorganizowanych 4 czerwca 1989 roku. W obchodach wzięła udział między innymi Małgorzata Kidawa-Błońska. Marszałek Senatu podkreśliła w przemówieniu, że wydarzenia sprzed lat były "prawdziwym cudem", dzięki któremu Polacy za pomocą kart do głosowania obalili system komunistyczny. Zaznaczyła też, że ten sukces doprowadził do upadku reżimów w innych państwach. Według niej obywatele zjednoczyli się i pokonali zło, co nie byłoby realne bez wcześniejszych strajków i poświęcenia wielu robotników.

Sonda Zbierasz grzyby? Nie Tak, ale tylko z rurkami, ewentualnie kurki Tak, z rurkami i blaszkami, ale tylko takie, które dobrze znam

Grzybobranie Włodzimierza Czarzastego, powrót Lecha Wałęsy do wojska i zagraniczna wyprawa Mateusza Morawieckiego

Nie wszyscy politycy spędzili "czerwcówkę" na oficjalnych obchodach. Zupełnie inaczej wyglądał weekend Włodzimierza Czarzastego. Wicemarszałek Sejmu zrezygnował z gdańskich uroczystości na rzecz wyjątkowo udanego grzybobrania. Pomimo wczesnej pory roku politykowi najwyraźniej udało się zebrać w lesie imponujące prawdziwki. Następnie wspólnie ze swoją wnuczką przygotowywał je w kuchni. W mediach społecznościowych pokazał zdjęcia z kuchni, dołączając wpis o duszących się grzybach, robieniu klusek i pomocy wnuczki. Jak sam przyznał, to właśnie dla niego oznacza prawdziwe szczęście.

Z kolei Lech Wałęsa postanowił w długi weekend odwiedzić Koszalin. Na swoim profilu na Facebooku zamieścił relację ze spotkania z żołnierzami. Były prezydent wyjaśnił, że to podróż sentymentalna, bo kiedyś służył tam w wojsku. Pochwalił się także zdjęciami z dawnym dowódcą swojego plutonu. Inni politycy wykorzystali wolne dni na podróże zagraniczne. Były premier Mateusz Morawiecki udał się do Rzymu. Jednak jego wizyta w stolicy Włoch nie ograniczyła się wyłącznie do relaksu i zwiedzania. Z relacji zamieszczonej w internecie wynika, że spotkał się z premier Giorgią Meloni. Wspólne zdjęcia z panią polityk podpisał tak: "Europa potrzebuje dziś odwagi, realizmu i skutecznego przywództwa. Tylko poprzez współpracę opartą na wzajemnym szacunku i poszanowaniu suwerenności państw możemy skutecznie odpowiadać na wyzwania współczesnego świata. Viva l’Italia, viva la Polonia! 🇵🇱🇮🇹"

Chwalińska gra. Prawdziwki się duszą. Kluski się robią. Wnuczka pomaga. Szczęście. To tak się nazywa😊 pic.twitter.com/irgzLF5O0X— Włodzimierz Czarzasty 📚📖 (@wlodekczarzasty) June 4, 2026

Europa potrzebuje dziś odwagi, realizmu i skutecznego przywództwa. Tylko poprzez współpracę opartą na wzajemnym szacunku i poszanowaniu suwerenności państw możemy skutecznie odpowiadać na wyzwania współczesnego świata. Viva l’Italia, viva la Polonia! 🇵🇱🇮🇹 pic.twitter.com/aV2936ygEk— Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) June 4, 2026

🔴 𝟯𝟳. 𝗿𝗼𝗰𝘇𝗻𝗶𝗰𝗮 𝘄𝘆𝗯𝗼𝗿𝗼́𝘄 𝟰 𝗰𝘇𝗲𝗿𝘄𝗰𝗮 𝟭𝟵𝟴𝟵 🔴37 lat temu w Polsce skończył się komunizm i narodziła się polska demokracja! ✌🏻 Ten moment upamiętnimy dziś o 16:00 na Placu Solidarności w #Gdansk razem z uczestnikami historycznych wydarzeń, samorządowcami… pic.twitter.com/SN5cspQLy6— Miasto Gdańsk (@gdansk) June 4, 2026