Decyzja w sprawie Romanowskiego. Sąd rozpatrzy wniosek o list żelazny

Sąd rozpozna wniosek Marcina Romanowskiego

W środę 30 września Sąd Okręgowy w Warszawie pochyli się nad wnioskiem byłego wiceministra sprawiedliwości o wydanie listu żelaznego. Rozprawa rozpocznie się o godzinie 13:30. Taka informacja przekazana została przez pełnomocnika polityka.

Były urzędnik pozostaje w kręgu podejrzanych w sprawie nadużyć w Funduszu Sprawiedliwości. Warto przypomnieć, że od lutego 2026 roku wobec Romanowskiego znów obowiązuje Europejski Nakaz Aresztowania. Dodatkowo ściga się go na podstawie wystawionego listu gończego.

Wniosek o list żelazny z separatystycznego Naddniestrza

Wniosek trafił na wokandę jeszcze w sierpniu tego roku. Marcin Romanowski podał, że przebywa w Tyraspolu, stolicy nieuznawanej republiki Naddniestrza. To terytorium leżące w granicach Mołdawii, jednak funkcjonujące całkowicie poza kontrolą rządu w Kiszyniowie. Zadeklarował on gotowość do stawiennictwa przed obliczem sprawiedliwości w Polsce. Warunkiem jest jednak możliwość odpowiadania przed sądem z wolnej stopy, co umożliwia właśnie ewentualny list żelazny.

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Zdecydowany sprzeciw prokuratury

Prokuratura Krajowa wyraża jednoznaczny sprzeciw wobec planów wydania listu żelaznego. Śledczy w połowie sierpnia poinformowali sąd, że nie posiadają oficjalnego potwierdzenia pobytu podejrzanego pod adresem w Naddniestrzu.

W związku z wątpliwościami polskie organy ścigania zwróciły się do instytucji w Mołdawii oraz Rumunii z zapytaniem o ewentualne przekraczanie granic przez Romanowskiego. List żelazny gwarantuje uniknięcie aresztu osobom przebywającym za granicą pod warunkiem regularnego stawiennictwa, ale samo spełnienie formalności nie zobowiązuje sądu do jego przyznania.

Poniżej galeria zdjęć: Marcin Romanowski na panelu dyskusyjnym w Centrum Studiów Europejskich Mathiasa Corvinusa Collegium

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