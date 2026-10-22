Decyzja sądu o paszporcie Zbigniewa Ziobry. Adwokat ostro: "Wstyd, Panie Ministrze Kierwiński"

Zbigniew Ziobro i jego wyjazdy zagraniczne

Od wielu miesięcy Zbigniew Ziobro nie przebywa w ojczyźnie. Na początku swojego wyjazdu, polityk udał się na Węgry, ale w momencie przetasowań politycznych zmienił plany i zamieszkał w innym państwie. Obecnie były minister sprawiedliwości przebywa w Stanach Zjednoczonych, skąd kontaktuje się z prawicowymi portalami, przekazując im swoje wypowiedzi na różne tematy.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na skutek wniesionej skargi UCHYLIŁ decyzję Wojewody Mazowieckiego o unieważnieniu paszportu ministrowi @ZiobroPL Powód : istotne naruszenia praw mojego klienta w postępowaniu administracyjnym. Wstyd, Panie Ministrze @MKierwinski https://t.co/2DJ34myd3V— Adam Gomoła (@antylis) October 22, 2026

Unieważnienie dokumentu. Paszport Zbigniewa Ziobry

W Polsce w tym samym czasie rozstrzygały się sprawy wokół byłego ministra. Wyszło na jaw, że zapadł wyrok w postępowaniu z grudnia zeszłego roku. To właśnie w tamtym czasie wojewoda mazowiecki podjął decyzję unieważniającą paszport należący do polityka. Wniosek w tej sprawie zgłosiła Prokuratura Krajowa, co ogłosił na platformie X ówczesny minister spraw wewnętrznych i administracji, Marcin Kierwiński: „Paszport Zbigniewa Z. został unieważniony decyzją wojewody mazowieckiego Mariusza Frankowskiego na wniosek Prokuratury Krajowej. Nikt nie ucieknie przed odpowiedzialnością”.

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Adam Gomoła komentuje sprawę paszportu Zbigniewa Ziobry

Sytuacja w ostatnim czasie uległa zmianie. Mecenas Adam Gomoła, reprezentujący Zbigniewa Ziobrę przekazał dobre informacje dla swojego klienta: „Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na skutek wniesionej skargi UCHYLIŁ decyzję Wojewody Mazowieckiego o unieważnieniu paszportu ministrowi Zbigniewowi Ziobrze. Powód: istotne naruszenia praw mojego klienta w postępowaniu administracyjnym. Wstyd, Panie Ministrze Kierwiński”.

Komunikat w sprawie paszportu Zbigniewa Ziobry

Na stronie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie pojawiło się oświadczenie z konkretnymi informacjami i uzasadnieniem: „Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z 11 września 2026 r. uchylił decyzję Wojewody Mazowieckiego z 16 grudnia 2025 r. unieważniającą paszport Zbigniewa Ziobry”.

W oficjalnym komunikacie doprecyzowano powody tej decyzji:

(...) Wustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd podzielił kluczowy zarzut skargi dotyczący nieprawidłowego doręczenia zawiadomienia o wszczęciu postępowania. Sąd wskazał, że Wojewoda Mazowiecki skierował zawiadomienie na adres zameldowania skarżącego, mimo że w toku postępowania uzyskał z Prokuratury informacje wskazujące, że Zbigniew Ziobro nie przebywa pod tym adresem. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wysłane na ten adres również nie zostało prawidłowo doręczone w drodze zastępczej. Także żadnemu z pełnomocników skarżącego nie doręczono prawidłowo zawiadomienia o wszczęciu postępowania. W konsekwencji, naruszone zostało prawo strony do czynnego udziału w postępowaniu. Sąd uznał, że postępowanie zostało przeprowadzone z istotnym naruszeniem przepisów proceduralnych, a uchybienie dotyczące doręczenia zawiadomienia stanowiło naruszenie prawa dające podstawę do wznowienia postępowania administracyjnego.