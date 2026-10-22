Marta Lempart wzięła ślub. Aktywistka pokazała zdjęcie z uroczystości

Z doniesień wynika, że Marta Lempart i jej partnerka sformalizowały swój związek w Belgii. O radosnym wydarzeniu aktywistka powiadomiła na swoich kanałach w social mediach, zamieszczając wspólne zdjęcie opatrzone krótkim dopiskiem „Jesteśmy żonami”. Decyzja o ślubie w Belgii nie jest przypadkowa – wcześniej Lempart zapowiadała, że sformalizowanie związku za granicą to element szerszej akcji wymierzonej w polskie władze, mającej na celu zwrócenie uwagi na sytuację prawną osób LGBT w Polsce.

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Działaczka słynie z ciętego języka i bezkompromisowego podejścia do polityki, nie szczędząc słów krytyki żadnemu z ugrupowań. Na początku 2026 roku, podczas nagrania jednego z podcastów, liderka Ogólnopolskiego Strajku Kobiet zapowiedziała, że planuje wyjazd do Brukseli, aby tam sformalizować swój związek.

[...] pójść do sądu po transkrypcję naszego aktu małżeństwa i zrobić z tego maksymalnie dużą kampanię przeciwko polskiemu rządowi za to, że po tym, jak kobiety i młodzi ludzie przynieśli mu zwycięstwo, robi wszystko, żebym ja była dalej ćwierć obywatelką

Szybko wyszło na jaw, że działaczka dopięła swego i sfinalizowała wcześniej ogłoszony zamysł.

Szczegóły uroczystości Marty Lempart w Belgii

Liderka Ogólnopolskiego Strajku Kobiet na co dzień bardzo dba o to, by sprawy prywatne nie trafiały do domeny publicznej, koncentrując się na działalności polityczno-społecznej. Tym razem jednak postanowiła podzielić się osobistym szczęściem. W serwisie Instagram zamieściła fotografię, na której pozuje z ukochaną na schodach ozdobionych witrażem, podczas gdy zgromadzeni goście fotografują je smartfonami.

Jesteśmy żonami

Pod publikacją zaroiło się od ciepłych słów, gratulacji i serdecznych życzeń dla nowożeńców. Z opublikowanych materiałów wynika, że ceremonia miała miejsce w Belgii, państwie, w którym małżeństwa osób tej samej płci są prawnie uznawane od ponad dwudziestu lat, począwszy od 2003 roku. Zgodnie z tamtejszymi regulacjami, ceremonia zaślubin przeprowadzana jest w urzędzie stanu cywilnego przez przedstawiciela władz lokalnych.

Należy zauważyć, że cudzoziemcy również mają prawo do zawarcia związku małżeńskiego w tym państwie. Wymaga to jednak, aby co najmniej jeden z partnerów przebywał legalnie w Belgii lub spełnił określone formalności w miejscowym urzędzie gminy.

W naszej galerii zobaczysz, jak się zmieniała Marta Lempart:

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