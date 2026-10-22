Ostre starcie Sikorskiego i Nawrockiego! Zaczęło się od decyzji Tuska o Domańskim

Powołanie Andrzeja Domańskiego na wicepremiera przez Donalda Tuska stało się osią poważnego sporu. Decyzja ta wywołała natychmiastowe oburzenie w otoczeniu prezydenta Karola Nawrockiego.

Głowa państwa w mocnych słowach odniosła się do relacji z Radą Ministrów, oskarżając obóz rządzący o polityczne "niszczenie" i brak jakichkolwiek konsultacji, zwłaszcza w sprawach budżetowych. Nawrocki zaapelował do rządu o rozpoczęcie konstruktywnych rozmów.

Z kolei szef polskiej dyplomacji, Radosław Sikorski, nie przebierał w słowach, oskarżając prezydenta o łamanie konstytucji i przypisywanie sobie uprawnień, których nie posiada.

Kryzys rozpoczął się po wtorkowym komunikacie Donalda Tuska, który poinformował o podpisaniu wniosku o awansowanie Andrzeja Domańskiego. Zgodnie z ustawą zasadniczą, prezydent dokonuje powołania członków Rady Ministrów właśnie na wniosek jej prezesa.

Reakcja otoczenia Karola Nawrockiego na awans ministra finansów

Otoczenie prezydenta błyskawicznie skomentowało rządowe plany. Paweł Szefernaker, kierujący gabinetem prezydenta, napisał w serwisie X, że działania rządu to nic innego jak "kpina" i oszukiwanie obywateli.

Sam prezydent zabrał głos w tej sprawie w środę, podczas wizyty w Kuleszach Kościelnych. Karol Nawrocki wytknął Donaldowi Tuskowi unikanie rozmów, szczególnie w tak kluczowych kwestiach jak stan państwowej kasy. Głowa państwa stwierdziła, że to stała praktyka obecnego obozu rządzącego.

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- Jestem zaskoczony, panie premierze, że tego dialogu nie ma. To nie jest rzecz nowa. Polacy już wybierali prezydentów, którzy byli metodycznie niszczeni przez środowisko obecnego pana premiera. Ja nie jestem pierwszy. Był świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński, była końcówka kadencji prezydenta Andrzeja Dudy. Teraz jest prezydent Karol Nawrocki -

Nawrocki zaznaczył przy tym, że debata o finansach państwa jest niezbędna.

- Trzeba rozmawiać, panie premierze, o rzeczach, które nie mogą czekać rok, bo musimy naprawić polski budżet. I o to apeluję do pana premiera z Kulesz Kościelnych -

Sikorski uderza w prezydenta Nawrockiego

Słowa z Kulesz Kościelnych nie pozostały bez echa. Radosław Sikorski stanowczo zareagował na wystąpienie prezydenta. Minister spraw zagranicznych opublikował w mediach społecznościowych fragment wypowiedzi Nawrockiego, opatrując go swoim bezlitosnym komentarzem.

- Chciał zniszczyć rząd, a teraz uważa, że sam jest niszczony. Panie Prezydencie, wystarczy przestrzegać Konstytucji zamiast uzurpować władzę, której naród Panu nie dał -