Decyzja Karola Nawrockiego ws. sędziów TK. Polacy zabrali głos [SONDAŻ]

Decyzja Karola Nawrockiego, by nie przyjmować ślubowania od sędziów Trybunału Konstytucyjnego powołanych przez Sejm, wywołuje spore kontrowersje. Z sondażu przygotowanego przez United Surveys by IBRiS wynika, że ponad połowa obywateli krytykuje ten ruch prezydenta. Co ciekawe, spotkał się on z dużym entuzjazmem ze strony osób głosujących na Konfederację. Sytuacja ta pokazuje, jak bardzo podzielone jest społeczeństwo w kwestii przyszłości sądownictwa w Polsce oraz działań głowy państwa w tym obszarze.

Jak pokazuje najnowsze badanie przeprowadzone na zlecenie Wirtualnej Polski przez United Surveys by IBRiS, odsetek osób niezadowolonych z decyzji prezydenta jest o 10,4 punktu procentowego wyższy niż tych, którzy ją popierają. Pytanie zadane ankietowanym dotyczyło wprost odmowy przyjęcia przez Karola Nawrockiego ślubowania od nowej piątki sędziów TK. Oceny respondentów są ściśle powiązane z ich poglądami politycznymi. Zarówno wyborcy obecnej władzy, jak i sympatycy Konfederacji są w tej kwestii bardzo zgodni we własnych grupach, jednak ich stanowiska całkowicie się wykluczają.

Polacy ocenili decyzję Karola Nawrockiego. Złe oceny w przewadze

Ponad połowa, bo 50,4 proc. pytanych, uważa zachowanie głowy państwa za niewłaściwe. W tej grupie 31,6 proc. wybrało opcję „zdecydowanie źle”, a 18,8 proc. – „raczej źle”. Przeciwnego zdania jest z kolei równe 40 proc. ankietowanych. Wśród nich 25,3 proc. wyraziło zdecydowaną aprobatę dla ruchu prezydenta, podczas gdy 14,7 proc. uznało, że postąpił on „raczej dobrze”.

Pozostała grupa badanych, stanowiąca 9,6 proc., nie potrafiła jednoznacznie ocenić sytuacji, wybierając odpowiedź „nie wiem / trudno powiedzieć”.

Ocena działań prezydenta zależy od sympatii politycznych. Co sądzą wyborcy opozycji?

Wśród osób deklarujących poparcie dla obecnego rządu niemal wszyscy (99 proc.) skrytykowali prezydenckie weto w sprawie ślubowania. Zdecydowana większość z nich (85 proc.) wskazała najostrzejszą formę krytyki. Nikt w tym gronie nie uznał działań głowy państwa za słuszne.

Zupełnie inaczej sytuacja wygląda w grupie sympatyków opozycji. Tam krok prezydenta spotkał się z aprobatą 76 proc. osób biorących udział w sondażu (47 proc. zaznaczyło odpowiedź „zdecydowanie dobrze”). Jedynie 12 proc. ankietowanych w tej grupie negatywnie oceniło tę decyzję.

Wyborcy Konfederacji murem za Karolem Nawrockim

Największe poparcie dla odmowy odebrania ślubowania widać u wyborców Konfederacji – aż 91 proc. z nich chwali ten ruch. Odpowiedź „zdecydowanie dobrze” wskazało 56 proc. tej grupy, a 35 proc. uznało decyzję za „raczej dobrą”. Tylko 1 proc. zwolenników tego ugrupowania skrytykowało postawę głowy państwa.

Jeśli chodzi o pozostałych respondentów, dominują wśród nich negatywne odczucia. Łącznie 56 proc. z nich źle oceniło działania Karola Nawrockiego w tej sprawie.

Spór o ślubowanie sędziów Trybunału Konstytucyjnego trwa

Portal Wirtualna Polska informuje, że prezydent tłumaczy swoje stanowisko zastrzeżeniami natury prawnej, które dotyczą samej procedury powoływania członków TK. Wśród kandydatów przegłosowanych przez Sejm znalazł się m.in. Maciej Berek, który w przeszłości zasiadał w Radzie Ministrów.

Z kolei politycy koalicji rządzącej przekonują, że prezydent ma konstytucyjny obowiązek odebrać ślubowanie i nie posiada kompetencji do blokowania sejmowych wyborów. Warto podkreślić, że omawiane badanie skupiało się wyłącznie na tym jednym konkretnym wydarzeniu, a nie na ogólnej ocenie urzędowania Karola Nawrockiego.

Sondaż został zrealizowany w dniach 16–18 października 2026 roku na reprezentatywnej grupie 1000 dorosłych obywateli Polski. Instytut United Surveys by IBRiS wykorzystał do tego celu metody CAWI (wywiady internetowe) oraz CATI (wywiady telefoniczne). Szacowany margines błędu wynosi 3 proc., przy założeniu 95-procentowego poziomu ufności.

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