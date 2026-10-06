Decyzja prezydenta Karola Nawrockiego. Wiadomo, co z generałem Kukułą

Jak poinformowano w oficjalnym komunikacie na stronie internetowej Biura Bezpieczeństwa Narodowego, prezydent Karol Nawrocki wydał postanowienie o mianowaniu generała Wiesława Kukuły na kolejną kadencję na stanowisku Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Zwierzchnik Sił Zbrojnych podjął tę decyzję w oparciu o przepisy konstytucji oraz ustawy o obronie Ojczyzny. Nowa kadencja rozpocznie się 10 października 2026 roku.

Prezydent RP, Zwierzchnik Sił Zbrojnych @NawrockiKn postanowił z dniem 10. października 2026 r. mianować generała @wieslawkukula na lolejną kadencję na stanowisko Szefa @SztabGenWP. Ceremonia wręczenia aktu mianowania odbędzie się 11. listopada 2026 r., podczas uroczystych obchodów Narodowego Święta Niepodległości. Gratuluję Panu Generałowi! Życzę dalszych sukcesów na stanowisku Pierwszego Żołnierza Rzeczypospolitej!— Bartosz Grodecki (@BartoszGrodecki) October 6, 2026

Z komunikatu wynika również, że uroczyste wręczenie aktu mianowania na to zaszczytne stanowisko zaplanowano na 11 listopada 2026 roku. Odbędzie się to w trakcie centralnych obchodów Narodowego Święta Niepodległości, nadając całemu wydarzeniu wyjątkową rangę.

Generał Wiesław Kukuła: edukacja, przebieg służby i sprawy prywatne

Generał Wiesław Kukuła zdobył wszechstronne wykształcenie. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Łączności w Zegrzu, ukończył studia magisterskie na kierunku elektronika i telekomunikacja w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, a także studia podyplomowe z zarządzania w Polish Open University oraz studia polityki obronnej w warszawskiej Akademii Sztuki Wojennej. Ponadto brał udział w licznych międzynarodowych szkoleniach, w tym kursach planowania operacji specjalnych organizowanych przez struktury NATO oraz amerykańskie instytucje wojskowe.

Znaczną część swojej drogi zawodowej w armii generał Kukuła poświęcił wojskom specjalnym. Rozpoczął służbę w 1996 roku w 1 Pułku Specjalnym Komandosów (obecnie Jednostka Wojskowa Komandosów), z którym był związany przez 11 lat, pnąc się po szczeblach dowodzenia, od dowódcy plutonu po szefa sztabu jednostki. W tym czasie uczestniczył m.in. w misjach zagranicznych w Iraku.

Następnie jego kariera nabrała tempa. Służył w Dowództwie Wojsk Specjalnych, gdzie odpowiadał m.in. za planowanie operacji specjalnych i rozwój tego rodzaju wojsk. W 2012 roku stanął na czele elitarnej Jednostki Wojskowej Komandosów w Lublińcu, dowodząc nią przez pięć lat. W 2016 roku został Dowódcą Wojsk Obrony Terytorialnej, kierując w tym czasie m.in. operacjami reagowania kryzysowego. W lutym 2023 roku awansował na Dowódcę Generalnego RSZ, a w październiku tego samego roku objął stanowisko Szefa Sztabu Generalnego WP. W listopadzie 2023 roku prezydent nadał mu najwyższy stopień generalski.

W życiu prywatnym generał Wiesław Kukuła jest mężem Agnieszki i ojcem dwóch synów, Michała i Mikołaja. W czasie wolnym interesuje się historią wojen, fotografią oraz zagadnieniami związanymi z zarządzaniem projektami.