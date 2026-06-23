Czy Zełenski przyleci do Gdańska? Jasny komunikat z kancelarii Nawrockiego

Konferencja Odbudowy Ukrainy w Gdańsku

Na 25 i 26 czerwca w Gdańsku zaplanowano Konferencję Odbudowy Ukrainy (Ukraine Recovery Conference 2026), której współorganizatorami są Polska i Ukraina. To międzynarodowe forum skupi się na odbudowie kraju, inwestycjach oraz wsparciu gospodarczym. Wśród głównych tematów wymienia się energetykę, infrastrukturę krytyczną, logistykę oraz bezpieczeństwo i obronność. Pierwotnie współgospodarzem wydarzenia miał być Wołodymyr Zełenski.

Jak przekazał portal Onet.pl, Kijów wysłał do polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych notę potwierdzającą udział prezydenta Ukrainy w spotkaniu. Dokument dotarł do resortu na dwa dni przed decyzją Karola Nawrockiego o odebraniu Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Szef ukraińskiej dyplomacji Andrij Sybiha informował z kolei, że przywódca Ukrainy jeszcze nie zdecydował o wizycie w Polsce, a ostateczna decyzja miała zapaść w poniedziałek.

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Zbigniew Bogucki o wizycie Wołodymyra Zełenskiego

Zbigniew Bogucki w rozmowie z RMF FM poinformował, że według posiadanych przez niego informacji Wołodymyr Zełenski ma nie uczestniczyć w konferencji.

Polskiego rządu nie ma przy stołach, gdzie dyskutuje się o odbudowie Ukrainy. Dzisiaj mamy informacje, nie wiem, czy one się będą materializować, że prezydent Ukrainy ma nie być obecny na tym spotkaniu

Szef Kancelarii Prezydenta RP dodał następnie, że jego urząd nie posiada pełnej wiedzy na temat obecności ukraińskiego przywódcy.

My jako kancelaria, mówił o tym wczoraj Marcin Przydacz, nie mamy takiej wiedzy [o obecności prezydenta Zełenskiego], nie jesteśmy w tym procesie. Jak rozumiem, tutaj pełną odpowiedzialność wziął rząd, premier, MSZ i okazuje się, że nie potrafią prowadzić tych spraw

Były ambasador RP w Ukrainie Bartosz Cichocki stwierdził natomiast, że decyzja o odwołaniu wizyty zapadła jeszcze przed decyzją prezydenta Karola Nawrockiego o odebraniu Orderu Orła Białego.